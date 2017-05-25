Архангельск, 25 мая, 2017, 14:31 — ИА Регнум. С 2021 по 2025 годы на космодроме Плесецк, расположенного в Архангельской области, планируется построить третий пусковой комплекс для ракет-носителей легкого класса семейства «Союз-2.1в». Об этом, как передает ТАСС, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

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«В нашей программе запланировано в 2018 г. произвести реконструкцию II стартового комплекса для ракеты-носителя «Союз-2» среднего класса, — сказал Иванов. — А в период с 2021 по 2025 годы построить третий пусковой комплекс для ракет-носителей «Союз» легкого класса».

Напомним, 25 мая в Архангельской области с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником нового поколения.

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