Волгоград, 25 мая, 2017, 14:30 — ИА Регнум. В Волгограде создадут новый промышленный кластер. Он появится на базе Волгоградского алюминиевого завода. Договоренность об этом была достигнута 24 мая между администрацией региона и объединённой компанией РУСАЛ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM ВгАЗ

На рабочей встрече, посвященной обсуждению этого вопроса и прошедшей на алюминиевом заводе, присутствовали полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, президент РУСАЛа Олег Дерипаска и генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

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Планируется, что на территории технологической долины в Волгограде будут выпускать продукцию высоких переделов (экструзия) и конечную продукцию: строительные материалы, автокомпоненты, сооружения и конструкции на базе алюминиевого профиля.

Как уточнили в областной администрации, по предварительным подсчетам, запуск Волгоградской технологической долины даст 2−3 тыс. рабочих мест.

«В производство первичного алюминия и полуфабрикатов на ВгАЗе будет инвестировано порядка 9,6 млрд рублей, в производство продукции высоких переделов на территории долины — еще около 2,7 млрд рублей. Проводится также предварительная оценка инвестиций в производство конечной продукции на территории долины», — сообщили в пресс-службе ОК РУСАЛ.

Напомним, в 2017 году на заводе поэтапно расконсервируют электролизные мощности, в 2018 году планируется запуск анодной фабрики.

Создание нового промышленного кластера именно в Волгограде обусловлено и его удобным расположением для логистики производств, ориентированных на экспорт: город находится в 1,7 тыс. км от Санкт-Петербургского и в 700 км от Новороссийского порта с прямыми выходами к европейским рынкам и Персидскому заливу.

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«Открытие производств в Волгоградской технологической долине будет способствовать росту налоговых отчислений и социально-экономическому развитию региона», — уверен генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

С ним согласны и эксперты, положительно оценившие проект.

«Обожженные аноды, которые начнут производить в Волгограде, — это первый подобный опыт в нашей стране, раньше их завозили из-за рубежа», — отметил руководитель Торгово-промышленной палаты региона Вадим Ткаченко.

По мнению волгоградского финансового аналитика Карена Туманянца, нет ничего удивительного в том, что такой серьезный инвестор выбрал именно Волгоградский регион.

«У алюминиевого завода всегда был отличный кадровый состав, с квалифицированными специалистами проблем возникнуть не должно. Плюс, рядом расположена Волжская ГЭС, а для такого энергоемкого производства это чрезвычайно важно», — цитирует агентство конфликтных ситуаций «Монависта» слова эксперта.

Название проекта «Волгоградская технологическая долина» эксперт сравнивает с кремниевой (силиконовой) долиной в Калифорнии, которая на сегодняшний день является одним из самых успешных проектов в сфере высоких технологий.

Также продолжаются в регионе и разговоры об особой экономической зоне, позволяющей снизить риски для будущих инвесторов благодаря особому режиму ведения бизнеса. В настоящее время готовится обоснование для её создания в регионе.

Напомним, предложение о создании в волгоградском регионе особой экономической зоны промышленно-производственного типа высказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе визита в Волгоград в сентябре 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о приостановке в течение 2013 года электролизного производства на четыре года на пяти заводах дивизиона «Запад» в России генеральный директор «РУСАЛа» Олег Дерипаска заявил в августе 2013 года. В их число вошел и Волгоградский алюминиевый завод, который на протяжении нескольких месяцев терпел убытки.

Вопрос о возрождении Волгоградского алюминиевого завода осенью 2014 года на совещании под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Ивановской области поднял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Эта же тема стала одной из ключевых в мае 2016 года на встрече Дмитрия Медведева с представителями волгоградского бизнес-сообщества. А уже в марте 2017 года губернатор Андрей Бочаров, генеральный директор «РУСАЛа» Владислав Соловьев и генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгинов подписали меморандум о сотрудничестве, который позволит начать возобновление электролизного производства.