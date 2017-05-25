Казань, 25 мая, 2017, 14:21 — ИА Регнум.

Нормы, которые с 1 января 2017 года обязывали госаптеки закупать для розницы лекарства по международным непатентованным наименованиям через госзакупки, негативно повлияли на ассортимент. «Этот порядок не позволяет обеспечить необходимый для населения ассортимент лекарственных препаратов разных ценовых категорий», — прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе татарской государственной сети аптек ГУП «Таттехмедфарм».

Аптека

Госпредприятие единственное в регионе на сегодня оказывает полный спектр фармуслуг, включая отпуск медикаментов по бесплатным рецептам и аптечное обеспечение жителей сёл.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме РФ рассматривается законопроект, который выводит государственные аптечные сети из-под действия ФЗ № 44. Ко второму чтению, которое состоялось 24 мая, было одобрено несколько изменений к законопроекту. Так, аптеки не будут полностью исключены из системы госзакупок: правила закона будут распространяться только на закупки за счет бюджетных средств. В то же время, покупки лекарств, которые аптеки будут осуществлять за счет внебюджетных средств, полученных ими от осуществления своей деятельности, под закон о госзакупках не попадут. Третье чтение запланировано на 26 мая.

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«Принятие законопроекта даже с учетом данных поправок позволит улучшить положение и конкурентноспособность государственной аптечной сети. Она сможет реализовывать широкий ассортимент лекарственных средств гражданам, в том числе формировать перечень представленных средств в зависимости от сезонности заболеваний», — добавили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Таттехмедфарма».