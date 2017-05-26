Москва, 26 мая, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Соглашение между правительством РФ и Лигой арабских государств (ЛАГ) о пребывании представительства Лиги арабских государств на территории РФ ратифицировала Госдума, передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Для осуществления своей деятельности в Российской Федерации ЛАГ в 1990 году учредила в Москве свое представительство, основным направлением деятельности которого является содействие в реализации целей и задач Меморандума о взаимопонимании между министерством иностранных дел Российской Федерации и генеральным секретариатом ЛАГ, и Меморандума об учреждении Российско-Арабского Форума сотрудничества, а также расширение сотрудничества в экономической, культурной, научной и социальных областях.

Согласно соглашению, представительство пользуется правами юридического лица и обладает на территории Российской Федерации правосубъектностью, позволяющей ему заключать договоры, приобретать движимое и недвижимое имущество и распоряжаться им, обращаться в суд и участвовать в судебных разбирательствах. При этом прописано, что представительство не вправе заниматься коммерческой деятельностью.

Соглашение предусматривает предоставление представительству и его сотрудникам привилегий и иммунитетов, аналогичных тем, которые предоставляются в Российской Федерации другим международным организациям и их сотрудникам. Руководитель представительства пользуется привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года для дипломатических агентов.

Как следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту о ратификации соглашения, его реализация не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Соглашение было подписано 2 июля 2015 года в Москве. Межправительственная региональная организация Лига арабских государств (ЛАГ) была создана 22 марта 1945 года в Каире на конференции арабских государств. В настоящее время в состав ЛАГ входит 21 государство: Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Катар и другие. Целью организации ЛАГ является укрепление связей и всестороннего сотрудничества между государствами — членами, координация их политической деятельности, защита суверенитета.