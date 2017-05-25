Киев, 25 мая, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Как заявил Грицак, если в установленном законом порядке будет принято решение о его отставке — глава государства подаст соответствующее представление, а Верховная рада проголосует «за» — то он покинет свой пост с удовольствием.

Александр Горбаруков ИА REGNUM С автоматом

«Возьму свой автомат, который я не сдал, и поеду туда, откуда приехал — в зону АТО», — добавил он.

Однако, как отметил глава СБУ, вопрос о возможной отставке с ним пока никто не обсуждал. Грицак признался, что несколько устал выполнять свои обязанности, ведь на посту главы СБУ он находится почти два года, с 2 июля 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СБУ Василий Грицак заявил о том, что Киев готов передать Донецкой и Луганской народным республикам более 200 человек в рамках обмена пленными. По его словам, Петр Порошенко готов подписать соответствующий указ, чтобы вернуть украинской стороне 128 пленных.