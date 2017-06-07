Санкт-Петербург, 7 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 25 мая Временное правительство поручило министру юстиции срочно разработать законопроект об ответственности за нарушение свободы совести путем кощунственных выходок в печати и помещения в ней оскорбляющих религиозное чувство верующих изображений.

Иван Шилов ИА REGNUM

Министром юстиции была отменена посланная им недавно телеграмма старшим нотариусам о приостановлении всех земельных сделок начиная с 1 марта. Центральная примирительная камера закончила разбор конфликта прачечных заведений. Обе стороны пришли к соглашению.

Состоялось первое заседание особого совещания по созыву Учредительного собрания. Собрание открыл министр-председатель Львов. В своей речи он заявил, что велика сложность предстоящей работы, но он не сомневается, что члены совещания преодолеют все ее трудности, будучи проникнуты глубокой любовью к родине.

«Вы обладаете полной возможностью уловить самые глубокие желания народные. Революционная Россия сейчас переживает процесс вырабатывания и формулирования своих желаний, процесс внутреннего самоопределения».

В соединенном заседании Исполкомов Московского Совета рабочих и солдатских депутатов обсуждался вопрос об участии в Стокгольмской конференции. По этому вопросу были заслушаны два доклада: один — Исува (меньшевика), другой — Бухарина (большевика). Исув считал созываемую Бернской комиссией Стокгольмскую конференцию 3-й Циммервальдской. Исув отметил наличность двух течений среди циммервальдцев: одно считает допустимым участие большинства социалистических партий в конференции лишь в том случае, если они начнут борьбу с правительством; другое течение отрицательно относится к участию большинства в конференции. Докладчик думал, что приближение окончания войны может быть достигнуто лишь в том случае, когда большинство и меньшинство международного пролетариата соберутся на конференции и столкуются. Исув предложил делегировать на конференцию представителей от всех фракций.

Бухарин, выступая от большевиков, сказал, что социализм в настоящее время распался на две части: на действительный социализм и на правое крыло, борющееся с социализмом. Правое крыло социализма, по мнению Бухарина, империалистическое, помогающее своим правительствам. Отношения между этими течениями настолько обострены, что Совет, призывая все течения на конференцию, может дезорганизовать интернациональное течение меньшинства международного пролетариата и произвести тяжелое впечатление на левые группы социализма. Если бы большинство отказалось от своей прежней точки зрения, тогда возможно было бы соглашение с ними, но этого до сих пор нет; до сих пор гражданский мир господствует в Германии, во Франции и Англии. Бухарин в заключение призывал идти на конференцию с циммервальдцами и не идти на вторую конференцию с официальными социалистами.

Доклады Исува и Бухарина вызвали прения, в которых приняли участие представители обоих течений. После заключительных слов докладчиков большинством собрания были приняты следующие положения доклада Исува: признать необходимость участия в Циммервальдской конференции, как подготовительной к Стокгольмской, имеющей своей целью главным образом способствовать скорейшему разрешению вопроса о мире; выработать на Циммервальдской конференции общие платформы для сплочения различных революционных социалистических групп и проведения общей тактики на Стокгольмской конференции, если Циммервальдская конференция выскажется за участие всех социалистических течений (большинства и меньшинства); в противном случае оставаться на конференции лишь для осведомления, не принимая участия в конференции.

После принятия резолюции возник вопрос о представительстве Совета на конференции. Аванесовым (большевиком) был выдвинут принцип пропорционального представительства от большинства и меньшинства. Возражающие говорили, что от Совета должны быть лишь представители, отстаивающие позицию Совета в целом. Представительство от меньшинства отклонено.

Съезд Всероссийского Совета крестьянских депутатов принял резолюцию по аграрному вопросу. Отныне не только окончательное решение земельного вопроса в Учредительном собрании, но и дело подготовки этого вопроса в центре и на местах работами местных и Главного Земельного комитетов переходит в руки самого трудового населения. В интересах сохранения неприкосновенности земельного запаса необходимо строгое и неуклонное под контролем земельных комитетов проведение в жизнь запрета купли, продажи и залога земли до Учредительного собрания. В заключение Всероссийский Совет призывает все крестьянство к спокойному, но твердому и неуклонному проведению в жизнь «в правовых формах тех заветных дум и чаяний трудового земледельца, которые издавна выражены в дорогом для каждого крестьянина лозунге: «Земля и воля».

На Всероссийском съезде офицерских депутатов выступил с речью министр юстиции Переверзев. Выразив приветствие съезду и сообщив о кронштадтских событиях, Переверзев на заданный ему вопрос о том, что он намерен сделать с Лениным, ответил так:

«Я бы не желал дожить до того момента, когда мне пришлось бы наложить руку на свободное слово. Я знаю, что пропаганда Ленина вредна, что она облегчит дело наших врагов. Как раньше ленинцы работали рука об руку, сами того не зная, с департаментом полиции, так и теперь они бессознательно работают на пользу нашего врага. Пока, однако, Ленин работает открытым оружием — словом, он не страшен. Но если мы посадим его в тюрьму, мы дадим его сторонникам повод упрекать нас в том, что мы действуем по рецепту старого режима. Тот народ, который боится свободного слова, в среде которого нет достаточно людей, способных идейно сражаться с врагами народа, тот народ недостоин свободы».

Армейский съезд 3-й армии высказался за предоставление каждой национальности России, независимо от ее численности, максимума политических прав и обеспечение возможности культуро-национального развития. Съезд постановил оказать обновленному правительству деятельную поддержку, приглашая демократию в тылу и на фронте выполнять его указания.

В Кронштадте на Якорной площади прошел митинг матросов и солдат в количестве 3 тыс. человек, которые потребовали от Кронштадтского Совета, чтобы он аннулировал свое вчерашнее постановление и в категорической форме объявил о своем неподчинении Временному правительству. Совет уступил требованию матросов и солдат и телеграфировал министру-председателю Львову, что Совет остается на точке зрения резолюции 16 мая и разъяснения к ней от 21 мая и что единственной местной властью в г. Кронштадте является Совет.

Ленин пишет статью в поддержку кронштадтцев:

«Кронштадтский инцидент имеет для нас в двух отношениях принципиальное значение.

Во-первых, он обнаружил давно уже подмеченный нами, признанный официально в резолюции нашей партии (о Советах) факт, что на местах революция зашла дальше, чем в Питере. Не только кадеты, но и народники с меньшевиками, давая захлестнуть себя царящей всюду революционной фразе, не пожелали — или не сумели — вдуматься в значение этого факта.

Во-вторых, кронштадтский инцидент поставил один очень важный, принципиальный программный вопрос, мимо которого ни один честный демократ, не говоря уже о социалисте, не может пройти равнодушно. Это вопрос о праве центральной власти утверждать выборных должностных лиц местного населения.

В 1891 году, критикуя проект программы германских с.-д., Энгельс писал, что пролетариат германский нуждается в единой и нераздельной республике.

«Но не в такой республике, — добавлял Энгельс, — как теперешняя французская, которая представляет из себя не что иное, как основанную в 1798 году империю без императора. С 1792 по 1798 год всякий французский департамент, всякая община пользовались полным самоуправлением по американскому образцу. Это именно должны завоевать и мы (т. е. немецкие с.-д.). Как следует устроить самоуправление и как можно обойтись без бюрократии, это доказали нам Америка и первая французская республика, это доказывают и теперь еще Австралия, Канада и другие английские колонии. И подобное областное и общинное самоуправление гораздо свободнее, чем, например, швейцарский федерализм, где кантон действительно очень независим от «бунда» (т. е. от центральной государственной власти), «но в то же время независим также по отношению к более мелким подразделениям кантона: уезду (бецирку) и общине. Кантональные правительства назначают уездных комиссаров (штатгальтеров) и префектов».

И чтобы резче, прямее, точнее выразить свои взгляды, он предлагал германским с.-д. вставить в программу партии следующее требование:

«Полное самоуправление в общине, уезде и области через должностных лиц, выбранных всеобщим голосованием; отмена всяких государством назначаемых местных и областных властей».

«Любезные граждане министры, Церетели и Скобелев! Вам, вероятно, очень лестно, что ваши имена войдут в учебники истории. Но лестно ли вам, что всякий марксист — и всякий честный демократ — вынужден будет сказать: министры Церетели и Скобелев помогали русским капиталистам строить в России такую республику, чтобы это вышла, собственно, не республика, а монархия без монарха?«

Из резолюций собрания духовенства, церковных старост и представителей от мирян 5-го благочиния Канского уезда Енисейской губернии:

«Настоящая война, возникшая в процессе борьбы капиталистов всех стран между собою за господство на мировом рынке, носит с самого начала и до сих пор во всех странах явно захватнический характер. И в России революция не изменила и не могла изменить характер этой войны, так как буржуазия, стоящая в настоящий момент у власти, не может отказаться от захвата, не отказываясь от защиты своих классовых интересов. Кроме того, она связана тайными договорами с буржуазией Англии и Франции, в руках которой Россия была доселе послушным орудием в ее борьбе с враждебной коалицией, и которая собирается держать Россию в своих руках и далее.

Поэтому мы должны оказать всякое содействие к широкой организации трудящихся масс в местные и всероссийский Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и захвату Всероссийским Советом всей политической власти в свои руки, который один только может прекратить эту безумную бойню…

Для установления формы [государственного] Правления и основных законов считать необходимым установление Федеративной Демократической Республики во главе с президентом, избранным всенародным голосованием на срок не более 3 лет. Законодательная власть должна принадлежать только одной палате в лице Государственной думы, избранной на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Самому народу предоставляется право отмены всякого закона путем народного голосования, причем население имеет право само вносить в Государственную думу законопроекты помимо депутатов, если под ними подпишется точно указанное количество голосов…

Стремясь к свободе, требовать отделения церкви от государства, дабы она могла свободно проповедовать учение Господа Иисуса Христа, не связывая себя ни с какими государственными учреждениями…

Поддержать немедленную конфискацию через Совет крестьянских депутатов всех земель… Учредительному собранию представляется констатировать факты конфискации [всех земель] и определить формы пользования земельными наделами. При определении формы землепользования должно быть признано на общих основаниях право пользования землей и сельскому духовенству.

Пусть каждый [церковный] пастырь по долгу гражданина, как ему подскажет его гражданский долг, примыкает к той или иной политической партии, но пусть он здесь действует не от имени церкви, а как только гражданин русского общества».

На Всероссийском продовольственном съезде была принята резолюция об общем положении народного хозяйства:

«Война и преступная политика царского правительства довели хозяйственный организм до крайнего истощения… Революционная демократия в лице Совета р. и с. д. уже два месяца тому назад вполне определенно указала на угрожающее экономическое положение страны и на задачи, стоящие перед государственной властью. Это было подтверждено Всероссийским съездом крестьянских депутатов, но Временное правительство первого состава не выполнило этих задач.

Всероссийский продовольственный съезд признает, что продовольственный вопрос не может быть разрешен какими-либо разрозненными частными организациями, а должен быть тесно связан единым планом организации всего народного хозяйства. К созданию и проведению в жизнь этого плана организации всего народного хозяйства следует приступить немедленно. Осуществляя эти задачи, государственная власть найдет должный авторитет и необходимую поддержку со стороны революционной демократии».

В Москве открылся 3-й Всероссийский съезд партии социалистов-революционеров. Избран президиум. На вечернем заседании был заслушан доклад о местном самоуправлении.

В «Социал-Демократе» опубликована резолюция ЦК большевиков об экономических мерах борьбы с разрухой. Указав на полное расстройство всей хозяйственной жизни в России, резолюция говорит, что путь к спасению от катастрофы лежит в установлении действительно рабочего контроля над производством и распределением продуктов, а также над всеми финансовыми и банковыми операциями, с выяснением всего финансового дела и с участием немедленно организуемых Советов и съездов банковских, синдикатских и пр. служащих. В переходе в руки народа большей части прибылей, дохода и имущества крупнейших и крупных банковых, финансовых, торговых и промышленных магнатов капиталистического хозяйства; в организации в широком областном, а затем и общегосударственном масштабе обмена сельскохозяйственных орудий, одежды и т. д. на хлеб и другие сельскохозяйственные продукты. В проведении всеобщей трудовой повинности; в постепенном переводе рабочих сил из производства военных снарядов на производство необходимых для восстановления хозяйства продуктов.

В заключение в резолюции говорится о том, что планомерное и успешное проведение всех указанных мер возможно лишь при переходе всей государственной власти в руки пролетариев и полупролетариев.

Общее собрание рабочих военно-артиллерийского завода по Лесной, 28 (в Москве) постановило большинством против трех голосов присоединиться к резолюции ЦК РСДРП (б) об экономических мерах борьбы с разрухой и направить ее для напечатания в газету «Известия Совета», а также во все рабочие и солдатские газеты.

Великий князь Андрей Владимирович пишет в дневнике 25 мая:

«Рига, 25.05. Во время объезда Рижского фронта А. Ф. Керенский посетил, между прочим, одну дивизию, наиболее затронутую разлагающей пропагандой большевизма.

Военный министр приказал солдатам одного из полков дивизии собраться вокруг себя и произнес горячую речь, в которой разъяснил значение происшедшего переворота, объяснил истинный принцип оборонительной войны, требующей не только пассивного сидения в окопах, но и активных наступательных действий, и закончил словами:

— Армия свободного революционного народа должна быть могущественнее прежней армии царей. Она должна внушать уважение друзьям и страх врагам.

После этой речи из толпы солдат выступил, по-видимому, представитель группы увлеченных большевизмом, обратившийся к А. Ф. Керенскому со словами:

— Господин генерал…

А. Ф. Керенский перебивает тоном мягкого упрека:

— Товарищ, а не генерал.

Солдат, продолжая, спросил, в чем должна выражаться цель нашего пребывания на фронте: стоять на месте или наступать?

— Зачем мне земля и свобода, — продолжал он, — когда меня убьют? Нам нужен мир, а не свобода.

А.Ф. Керенский, на красноречие которого реплики солдата подействовали разжигающе, стал образно доказывать ложность, извращенность, гражданскую несостоятельность тенденций большевизма.

Все это время солдат, угрюмо смотревший на министра, перебивал его отдельными бессвязными, нечленораздельными выкриками, наконец воскликнул:

— Нам надо войну кончать мирно!

В этот момент А. Ф. Керенский, подойдя вплотную к солдату, глядя в упор, резко, негодующе воскликнул:

— Молчать, когда говорит военный министр!..

Наступила долгая мучительная пауза. При абсолютной тишине, при молчании потрясенных солдат прошло полминуты. А. Ф. Керенский, все время смотревший в зажженные злым огнем глаза солдата, продолжал речь, говоря о борцах за свободу, о желании некоторых в эту тяжелую минуту прикрыть великими идеями мира затаенные шкурные интересы, позорную трусость рабов, и закончил словами:

— Я докажу, что революция — не анархия, а власть.

Вдохновенная речь произвела потрясающее впечатление на солдат, среди которых уже зазвучали ноты протеста против выступления большевика, раздавались выкрики, что этот солдат выступает только от своей совести, но не от совести и убеждений собравшихся.

— Командир полка, — прервал солдат А. Ф. Керенский, — приказываю вам освободить этого солдата от военной службы. Отошлите его в деревню, опубликуйте в приказе, что революционной армии не нужны трусы…

Наступила гробовая тишина. Солдат побелел и беззвучно упал ничком в глубоком обмороке.

— Каждый солдат, — говорит Керенский, — должен не только хотеть жить, но и умереть за великие идеалы революции. Этого требует от него разум раскрепощенного человека.

Пламенная речь министра вызвала бурю долгих оваций.

А. Ф. Керенский в сопровождении генералов ходами сообщения направился на передовую линию, где продолжал беседу с солдатами, причем, презирая явную опасность, сидел на стороне бруствера, обращенной прямо к неприятелю.

Возвращаясь, А.Ф. Керенский проходил мимо свежего братского кладбища. Тут опять остановился и, сняв шляпу, несколько минут стоял неподвижно. Губы его что-то беззвучно шептали».