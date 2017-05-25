Нальчик, 25 мая, 2017, 14:03 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии готов к реализации проект по строительству новой железной дороги. Она будет проложена от Прохладненского района в Эльбрусский и соединит станицу Солдатскую с городом Тырныауз. Длина железнодорожной ветки составит 95 км.

Kalabaha1969 Горнолыжный курорт

Сегодня, 25 мая, председатель правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков подписал постановление о внесении изменений в схему территориального планирования республики. Проект уже готов к реализации, сообщили ИА REGNUM 25 мая в правительстве региона. Предполагается, что он будет финансироваться на условиях частно-государственного партнерства.

Он имеет большое значение для развития экономики Кабардино-Балкарии. С его реализацией власти региона рассчитывают значительно увеличить поток туристов в Приэльбрусье.

Необходимость железнодорожной ветки обусловлена также реализацией новых проектов: завода по производству гранитного щебня, двух заводов по производству щебня из роговиковых масс, завода по производству фарфоровых изделий в городе Тырныаузе. Кроме того, будут построены два завода по производству пепла и пемзы изавод по производству цемента в селе Заюково, завод по производству кварцевого песка в городе Прохладном.

После реализации этих проектов ежегодный грузопоток по новой железной дороге составит более 14,2 млн тонн грузов, в том числе 6 млн тонн гранитного щебня Эльджуртинского месторождения гранитов, 5,4 млн тонн роговикового щебня вскрышных пород Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината, 1,4 млн тонн вулканического пепла Заюковского и Куркужинского месторождений.

На строительство дороги понадобятся рабочие руки, по предварительным данным, будет создано более двух тысяч рабочих мест для жителей из 14 населенных пунктов, в границах которых будет прокладываться дорога. Еще около восьми тысяч человек получат работу в процессе реализации других проектов, которые связаны с необходимостью создания транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожной.

Как заявили власти региона, в настоящее время на территории Кабардино-Балкарии реализуется и планируется к реализации более 50 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью более 1 трлн 200 млрд рублей.

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Напомним, о планах РЖД построить железную дорогу, которая соединит станицу Солдатскую со столицей Эльбрусского района, ИА REGNUM сообщало 10 лет назад. Этот проект был включен в стратегию развития железнодорожного транспорта РФ в августе 2007 года. Согласно предварительным подсчетам, на его реализацию должны были направить 7,3 млрд рублей.

Согласно инвестиционному паспорту КБР, сумма инвестиций в данный проект, выполненным Ростовским инженерно-строительным институтом еще в 1991 году, оценивалась на момент утверждения проекта в сумму 5511 млн рублей в ценах 2006 года. Из них непосредственно на строительство железнодорожных путей должно пойти — 4023 млн рублей, на проектно-изыскательские работы — 882 млн рублей, на строительство временных зданий и сооружений — 331 млн рублей, затраты на прочие непредвиденные работы были определены в сумме 276 млн рублей. Кроме того, реализация проекта потребует использование дополнительного подвижного состава и вагонов стоимостью не менее 1837 млн рублей.

Стоит отметить, что от одобрения идеи до готовности к реализации прошло уже 10 лет. При таких темпах неизвестно, когда же, наконец, приступят непосредственно к строительству и жители Кабардино-Балкарии, а также ее гости смогут с комфортом добираться до горнолыжных курортов.