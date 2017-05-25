Ярославль, 25 мая, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Почетный председатель голландского общества коллекционеров Ван Райкефорсел передал в дар Ярославскому художественному музею 78 акварелей художника Григория Яковлева, а также 7 предметов из его архива (фотографии и письма). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском художественном музее.

Ярославский художественный музей Работа Григория Яковлева

«Несколько месяцев назад нам пришло письмо по электронной почте от господина Ван Райкефорсел, который является почетным председателем голландского общества коллекционеров. Он писал, что в 2008 году был в Ярославле и ему очень понравился наш музей. А сейчас он совершает свое последнее путешествие по России и поэтому хочет подарить нашему музею коллекцию работ малоизвестного русского художника Григория Яковлева. Вместе с ним музей посетят 25 коллекционеров из Голландии», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь музея Марина Полывяная.

Григорий Яковлев родился 30 октября 1891 в Санкт-Петербурге, В 1916—1918 годах он находился на военной службе в действующей армии. Служил в чине офицера — прапорщика, затем подпоручика в пехотных войсках. Не случайно большинство работ посвященной военной тематике.

В дар музею предадут 78 рисунков 1907 — 1919 годов. Большая часть — фронтовые зарисовки периода Первой Мировой войны, выполненные в полевых условиях на Западном фронте в районах Виленской, Волынской, Минской, Бессарабской губерний: русская армия в походе, быт солдат, пейзажи, жанровые сцены. Рисунки небольшого формата из альбомов и блокнотов, выполнены акварелью и гуашью. Большинство листов подписаны и датированы.

Коллекция включает также 4 фотографии Г.Г. Яковлева и три письма 1918, 1919 и 1920 годов. Последнее письмо Г.Г. Яковлева, адресованное брату Вадиму, датируется 26 сентября 1920 года. Из письма, очевидно, художник все ещё в армии, так как он пишет об отпуске, который заканчивается 29 сентября. Сведений о его дальнейшей судьбе не найдено. Дата и место смерти не известны.

Все предметы имеют музейную, художественную и историко-культурную ценность, дополняя коллекцию Ярославского художественного музея интересным и редким художественным материалом периода Первой мировой войны.