Ярославскому музею голландский коллекционер подарил 78 картин
Ярославль, 25 мая, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Почетный председатель голландского общества коллекционеров Ван Райкефорсел передал в дар Ярославскому художественному музею 78 акварелей художника Григория Яковлева, а также 7 предметов из его архива (фотографии и письма). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском художественном музее.
«Несколько месяцев назад нам пришло письмо по электронной почте от господина Ван Райкефорсел, который является почетным председателем голландского общества коллекционеров. Он писал, что в 2008 году был в Ярославле и ему очень понравился наш музей. А сейчас он совершает свое последнее путешествие по России и поэтому хочет подарить нашему музею коллекцию работ малоизвестного русского художника Григория Яковлева. Вместе с ним музей посетят 25 коллекционеров из Голландии», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь музея Марина Полывяная.
Григорий Яковлев родился 30 октября 1891 в Санкт-Петербурге, В 1916—1918 годах он находился на военной службе в действующей армии. Служил в чине офицера — прапорщика, затем подпоручика в пехотных войсках. Не случайно большинство работ посвященной военной тематике.
В дар музею предадут 78 рисунков 1907 — 1919 годов. Большая часть — фронтовые зарисовки периода Первой Мировой войны, выполненные в полевых условиях на Западном фронте в районах Виленской, Волынской, Минской, Бессарабской губерний: русская армия в походе, быт солдат, пейзажи, жанровые сцены. Рисунки небольшого формата из альбомов и блокнотов, выполнены акварелью и гуашью. Большинство листов подписаны и датированы.
Коллекция включает также 4 фотографии Г.Г. Яковлева и три письма 1918, 1919 и 1920 годов. Последнее письмо Г.Г. Яковлева, адресованное брату Вадиму, датируется 26 сентября 1920 года. Из письма, очевидно, художник все ещё в армии, так как он пишет об отпуске, который заканчивается 29 сентября. Сведений о его дальнейшей судьбе не найдено. Дата и место смерти не известны.
Все предметы имеют музейную, художественную и историко-культурную ценность, дополняя коллекцию Ярославского художественного музея интересным и редким художественным материалом периода Первой мировой войны.