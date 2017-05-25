Сургут, Югра, 25 мая, 2017, 13:33 — ИА Регнум. В Югре глава Сургута Вадим Шувалов приостановил постановление администрации города, согласно которому отменялись льготы по оплате за детский сад. Заместителю главы Сургута Александру Пелевину объявлено дисциплинарное взыскание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Напомним, об отмене 50% компенсации оплаты детских садов для многодетных семей и участников боевых действий стало известно в середине апреля, когда было принято соответствующее решение о приведении местных нормативных актов в соответствие с федеральными.

Люди, принадлежащие к льготным категориям, возмутились. Они подсчитали, насколько больше придётся платить, и вышли 20 мая на митинг.

Вадим Шувалов тогда пояснил, что решение о предоставлении с 1 июля 50% льготы для детей из многодетных семей и детей участников боевых действий будет приниматься с учетом критерия нуждаемости. Сохраняется право на получение льготы по родительской плате в размере 50% для данных категорий в случаях: если их семья имеет статус малообеспеченной семьи; если один из родителей является инвалидом I или II группы; если ребенок с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью, с задержкой психического развития, с нарушением зрения).

Председатель межрегиональной общественной организации инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» Эдуард Логинов сообщил в своем блоге об отсутствии взаимопонимания митингующих с сургутскими властями и намерениях родителей повторить митинг.

«Мы все же надеемся на изменение ситуации, надеемся, что нас услышат вышестоящие органы, президент и губернатор, которым мы написали обращения с просьбой посодействовать, вмешаться в ситуацию. Александр Рудольфович Пелевин (замглавы Сургута — прим. ИА REGNUM ) говорит, что в городе большая часть многодетных семей живет в достатке, но я, например, таких не встречал. Сейчас эта категория потеряет чуть более 500 рублей в месяц, а это лишний десяток пачек молока. На данный момент мы подали заявку на проведение очередного митинга 27 мая», — заявил Эдуард Логинов.

Во время прямой линии с жителями Югры 22 мая губернатор ХМАО Наталья Комарова возмутилась деяниям сургутских властей. «Льготу можно было бы не отменять, а просто не применять к новым получателям и постепенно выйти на такое решение», — высказала свое мнение глава региона.

Сегодня, 25 мая, югорские СМИ распространяют заявление Вадима Шувалова, где сообщается, что постановление об отмене льгот приостанавливается из-за «непроработанности решения». «Прошу незамедлительно начать работать над системой льгот для многодетных семей и ветеранов. Не помешает и с людьми посоветоваться, посмотреть, какие льготы, действительно, людям нужны, а какие только на бумаге, но отрывают средства из городского бюджета», — дал поручение Шувалов своему заместителю Александру Пелевину и директору департамента образования Татьяне Османкиной. И объявил Пелевину дисциплинарное взыскание.