Санкт-Петербург, 25 мая, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Большая корабельная мина советского производства обнаружена при проведении строительных работ на побережье Васильевского острова Санкт-Петербурга. Мина содержит 230 килограмм взрывчатки. Мину сумела обезвредить мобильная группа разминирования Западного военного округа (ЗВО), сообщили в окружной пресс-службе.

U.S. Navy Мина

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, информация об опасной находке поступила вечером 24 мая от дома 39 по Морской набережной, где находится территория строительства Западного скоростного диаметра. В 21:30 боеприпас был вывезен силами ЗВО.

Как уточнили сегодня, 25 мая, в пресс-службе ЗВО, обезврежена одна из самых больших гальваноударных корабельных мин КБ-1 образца 1931 года. Ее полная масса — 1065 кг, масса взрывчатого вещества — 230 кг. Предположительно, мину вынесло на берег течением.

«В настоящее время боеприпас вывезен на полигон, где будет уничтожен методом подрыва», — пояснили в ЗВО.

В пресс-службе добавили, что с начала текущей недели саперы ЗВО выполнили уже более 12 заявок на разминирование боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Обезврежено и вывезено на полигон более 100 боеприпасов различного типа и калибра.

Справка

Мина КБ «Краб» (КБ — «корабельная большая») — советская якорная морская мина. Имела две модификации — КБ-1 и КБ-3. Входила в состав минного вооружения кораблей различных проектов. Принята на вооружение ВМФ СССР в 1931 году под обозначением КБ, модернизированная мина (КБ-3) принята на вооружение в 1940 году. Мина успешно использовалась в Великой Отечественной войне при массовых минных постановках.