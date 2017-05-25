Ярославль, 25 мая, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Главный архитектор Ярославской области, советник губернатора Михаил Кудряшов не смог оценить новый «арт-объект» в центре Ярославля — скамейку «Я люблю Ярославль», скопированную с аналогичных объектов подмосковных Химок и Долгопрудного. Как сообщало ранее ИА REGNUM, с критикой скамьи выступили ярославские градозащитники. В Ярославле нет должности главного архитектора, однако она есть в Ярославской области.

Евгений Иванов Скамья в Ярославле

«Я являюсь специалистом в области архитектуры, а уличный дизайн и малые архитектурные формы — это вне пределов моей компетенции. У каждого человека свои вкусы и у меня пока не сложилось никакого личного отношения к этому арт-объекту, поскольку я его видел только на фотографиях. Чтобы сложилась личная оценка, надо посмотреть на него вживую, увидеть насколько он вписан в окружающую среду», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.

Советник губернатора заявил, что он не занимается контролем размещения объектов в зоне ЮНЕСКО и за этим должны следить Министерство культуры, мэрия города и Градостроительный совет при ней, департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

«Арт-объект — это малая архитектурная форма и его размещение прописано в правилах благустройства города Ярославля. Требования для его установки минимальны. Практически можно ставить все что угодно, есть только ограничения по размерам и близости к заданиям. Малая архитектурная форма — это же не капитальное строительство, ее можно увезти в любой момент», — сказал Михаил Кудряшов.