Москва, 25 мая, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Госдума в ближайшее время не планирует рассматривать законопроект о продлении срока обмена национальных водительских прав на российские. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев («Единая Россия»).

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Депутат затруднился сообщить, когда Госдума сможет рассмотреть законопроект.

«Не знаю, у нас сейчас идет месяц на рассылку», — объяснил Москвичев. Речь идет о месячной рассылке проекта закона, в течение которого субъекты законодательной инициативы, в том числе депутаты могут предложить к нему свои поправки.

Иностранные граждане при работе в России обязаны обменять свои национальные водительские права на российские. Между тем, по действующим сегодня нормам, национальные водительские права можно обменять только до 1 июня 2017 года. Внесенный законопроект предполагает продлить срок еще на год — до 1 июня 2018 года, однако документ был принят в первом чтении только 17 мая 2017 года и когда будет его последующее рассмотрение, сегодня неизвестно. С учетом времени рассылки рассмотрение инициативы может состояться в середине июня.

Вместе с тем авторы законопроекта, депутаты «Единой России»Евгений Москвичеви Вячеслав Лысаковотмечают, что в российских транспортных компаниях, осуществляющих международные перевозки, трудоустроено около 9,5 тыс. иностранных водителей, в основном — граждане Белоруссии. Подавляющее большинство транспортных компаний расположено в Смоленской (порядка 5 тыс. иностранных водителей) и Брянской областях и Московском регионе.