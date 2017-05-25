Челябинск, 25 мая, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Установка шлагбаума перед челябинским театром оперы и балета признана незаконной. Прокуратура требует убрать все препятствия на пути проезда к учреждению культуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Anthony Ivanoff Челябинский театр оперы и балета

Столбы и шлагбаум были установлены в конце зимы. Проверить законность установленных заграждений попросили прокуратуру Челябинска местные жители. С подобной же просьбой в надзорное ведомство обратились предприниматели.

В результате проверки было установлено, что здание театра является объектом культурного наследия, а значит на него и территорию возле распространяются особые условия содержания. Регламентируются эти условия постановлением правительства Челябинской области от 25 января 2017 №16-п, приказом Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области №6 от 31 января 2017, в которых говорится, что «в границах территории объекта культурного наследия запрещается устройство стоянок автотранспорта и автопарковочных мест временного хранения автомобилей».

Однако нормативные документы «не содержат запрета на свободный проезд автотранспорта к зданию театра, в том числе для остановки, предусмотренной Правилами дорожного движения» — выяснили прокурорские работники.

После проверки муниципальному предприятию муниципального учреждения «Кировка», в бессрочном содержании которого находится земельный участок, где установлены шлагбаум и столбы, предписано устранить нарушения. Нарушенные права граждан на беспрепятственный проезд автотранспортных средств к зданию театра и расположенной вблизи детской школе искусств №7 Челябинска, в том числе, для осуществления высадки (посадки) пассажиров, будут восстановлены, считает прокуратура Центрального района города.

Прокурором Челябинска внесены представления об устранении нарушений законодательства главе города Челябинска и директору учреждения «Кировка».

Напомним, заграждения перед оперным театром были установлены после высказанного мнения губернатором Челябинской области Борисом Дубровским о необходимости расчистить площадку возле здания Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И.Глинки от машин.

«Необходимо убрать с территории, прилегающей к оперному театру, парковки автотранспорта и организовать на этом месте культурную зону, — подчеркнул Борис Дубровский. — Ни платных, ни стихийных парковок у здания театра оперы и балета быть не должно! У территории возле объекта культурного наследия региона должен быть соответствующий вид. Необходимо вернуть театру образ, который вызывает трепет», — процитировало слова губернатора Дубровского издание «74.ру».

Глава региона потребовал навести порядок на территории близ театра. Возможно, городские чиновники превратно поняли главу региона. В администрации города ситуацию пока не прокомментировали.