Ярославль, 25 мая, 2017, 13:07 — ИА Регнум. В Ярославской областной думе создали рабочую группу по мониторингу условий обучения в школах и детских садах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Duma.yar.ru Рабочая группа

Рабочая группа займется контролем вопросов медицинского обслуживания, соблюдения уровня искусственной освещенности, качества ученической мебели. Группа будет работать при экспертном совете комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Яроблдумы.

«Руководством школ недостаточно контролируется подбор ученической мебели и ее качество. Наиболее частые нарушения — эксплуатация мебели без учета роста и возраста учащихся, школьники в начальных классах не обеспечены партами с регулятором наклона рабочей плоскости, в кабинетах информатики отсутствуют стулья с подъемно-поворотной системой, не оборудована система освещения классных досок», — отмечает специалист Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Марина Королева.

Есть и проблемы со спортивными площадками для детей. В связи с тем, что существенное количество площадок находятся в неудовлетворительном состоянии, уполномоченный по правам ребенка обратился к профильном департаменту с предложением разработать стандарт привлечения к ответственности подрядчиков с целью защиты прав детей на здоровый образ жизни.

«Важно, чтобы дети могли заниматься спортом на оборудованных спортивных площадках, которые не представляют опасности для жизни», — сказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

«Вместе с экспертами мы посетим школы города Ярославля и муниципальных районов, чтобы составить объективную картину о медицинском обслуживании, а также проанализировать исполнение предписаний Роспотребнадзора по соблюдению санитарных правил по условиям пребывания детей в школах, не требующих больших финансовых затрат», — сказала председатель Экспертного Совета, председатель комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ольга Хитрова.