Брюссель, 25 мая, 2017, 12:55 — ИА Регнум. 20-летний атакующий полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс пополнил стан «монегасков», перейдя из родного «Андерлехта» за рекордную для бельгийских клубов сумму в размере 23 млн евро.

Football.ua Юри Тилеманс

За 4 сезона в команде «пурпурно-белых» полузащитник выходил на поле 182 раза, в которых забил 35 голов во всех соревнованиях. 10 ноября 2016 года Тилеманс дебютировал в составе своей сборной, выйдя на замену в матче против Нидерландов (1:1).

Также Тилеманс является лучшим молодым футболистом года в Бельгии 2013/14.