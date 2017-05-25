Севастополь, 25 мая, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Десять призывников из Севастополя впервые отправились служить на материковую часть России. В Севастополе 25 мая прошла торжественная отправка 30 новобранцев весеннего призыва в ряды Вооруженных сил РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастопольские призывники отправляются служить в Костромскую область

«Из Севастополя направлены служить 30 человек, десять из них впервые в новейшей истории нашего города будут проходить службу, в Воздушно-десантных войсках в Костроме», — сказал военный комиссар Севастополя Алексей Астахов.

Но прежде призывников отправят на сборный пункт дивизии ВДВ в город Иваново для прохождения курса подготовки.

Остальные новобранцы из этой группы будут проходить воинскую службу в соединениях и частях Черноморского флота и Военно-космических сил, дислоцированных на Крымском полуострове.

Военком Севастополя добавил, что в весенней призывной компании 2017 года из Севастополя будет направлено 400 новобранцев.

Церемония отправки призывников проходила у Мемориала героической обороны Севастополя 1941 — 1942 гг.

«Помните, что вы, прежде всего, севастопольцы. За вашими спинами десятки поколений защитников Родины, которые достойно защищали святую землю от недругов», — обратился к призывникам заместитель командующего ЧФ Юрий Ореховский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее граждане Республики Крым и Севастополя проходили воинскую службу по месту жительства — в Крыму.

Первый для российского Севастополя призыв прошел весной 2015 года.

В России весною 2017 года в соответствии с указом президента РФ планируется призвать 142 тыс. человек.