Хьюстон, США, 25 мая, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Зонд «Кассини» получил новые фотографии Сатурна в день солнцестояния. Об этом сообщает 24 мая на своем сайте NASA.

Www.nasa.gov

Как отмечается в сообщении, зонд сфотографировал знаменитый шестиугольный ураган на северном полюсе планеты-гиганта. При этом можно было наблюдать, как вспыхивает гигантская буря. Кроме того, было зафиксировано исчезновение синих оттенков на севере планеты.

Данные показали, что это связано с сезонно изменяющимися температурами и химическим составом верхней атмосферы Сатурна. Исследователи обнаружили, что некоторые углеводородные соединения, такие как этан, пропан и ацетилен, реагируют быстрее других на изменение количества солнечного света на Сатурне в течение года.

Исследователи также были удивлены тем, что изменения, которые «Кассини» наблюдал на Сатурне, происходили не постепенно, а внезапно при наступлении лета и завершении зимы.

Кроме того, зонд зафиксировал проникновение солнечного света через кольца Сатурна. Когда солнце поднимается выше, его свет проникает глубже в кольца, нагревая их до самых теплых температур, которые наблюдались за все время миссии «Кассини».

Открытием «Кассини» стало то, что зимние штормы на Титане постоянно перемещаются из северного полушария в южное и обратно при наступлении зимы и лета.

Также «Кассини» увидел, что гейзеры Энцелада выбрасывают горячую воду. Это может служить предпосылкой к зарождению жизни на этом спутнике Сатурна.

Напомним, что Зонд «Кассини» был запущен с Земли в 1997 году. В июне 2004 года он прибыл к Сатурну и стал первым искусственным спутником этой планеты. Зонд «Гюйгенс», который «Кассини» нёс на борту, впервые опустился на один из спутников Сатурна, Титан, для его изучения в январе 2005 года. Гибель аппарата произойдет 15 сентября 2017 г. К этому времени станция совершит 22 оборота вокруг Сатурна.