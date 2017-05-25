Севастополь, 25 мая, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Сегодня, 25 мая, город-герой Севастополь провожал своих вчерашних призывников, а нынче солдат срочной службы, 30 новобранцев весеннего призыва, — на материк. Всего в ходе призывной кампании «Весна-2017» в ряды Вооруженных сил планируется призвать из Севастополя 400 человек.

Людмила Лис ИА REGNUM Памятник затопленным кораблям в Севастополе

У Мемориальной стены в честь обороны Севастополя, напротив памятника адмиралу Нахимову, состоялось построение первой группы призывников. Здесь же собрались родители молодых военных, ветераны боевых действий, представители власти и выпускники средних школ. Впервые севастопольские призывники будут служить на территории материковой России. Напутственное слово призывникам сказали представители администрации Севастополя, общественных организаций и командования Черноморского флота.

«Вы лучшие из лучших, которым доверено право выполнять долг по защите Отечества, нашего Крыма, за его пределами. После долгого перерыва крымчане опять будут защищать наше Отечество на рубежах нашей необъятной Родины», — сказал один из ветеранов, присутствовавших на мероприятии.

Людмила Лис ИА REGNUM Новобранцы Севастополя

На торжественном построении слово было предоставлено матери рядового ВДВ Марине Мельник: «Любимые наши ребята! От лица всех мам хочется сказать вам, что вы так быстро выросли! Пришло время послужить на благо нашей Родины. Мы хотим вам пожелать, чтобы служба ваша прошла не только на благо государства, но и с пользой для вас. Чтобы вы стали настоящими мужчинами и смогли постоять за родных и близких. А самое главное, чтобы через год вы вернулись домой живыми и здоровыми И пусть Бог помогает вам!»

Людмила Лис ИА REGNUM Военный оркестр играет гимн России на проводах призывников Севастополя в Ивановскую ВДВ

После мамы слово предоставили и сыну — рядовому ВДВ Андрею Мельнику: «Каждому юноше, который уходит в армию, предоставляется шанс стать настоящим мужчиной. Армия закаляет, дает опыт, расширяет кругозор. Всем нам грустно перед расставанием. Нас ждет нелегкий путь, но мы его пройдем с честью и не посрамим нашу землю».

Людмила Лис ИА REGNUM Выпускники школ на проводах севастопольских призывников

Юнармейцы школы №22 вручили памятные подарки призывникам от правительства города Севастополя, после чего в исполнении военного оркестра прозвучал гимн Российской Федерации.

На мероприятии присутствовал заместитель губернатора — председателя правительства Севастополя Юрий Кривов. Комментируя для ИА REGNUM сегодняшнее событие, он отметил:

«Мы воспитали наших призывников. И сегодня всем городом провожаем их на службу в Ивановскую воздушно-десантную дивизию. Мы очень волнуемся за них, уверены, что они нас не подведут, и держим за них кулачки».