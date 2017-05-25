Волгоград, 25 мая, 2017, 12:25 — ИА Регнум. В Волгограде выпускники простились со школой. Последние звонки сегодня, 25 мая, прозвенели в 810 школах региона для 30 тысяч выпускников девятых и 11-х классов.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Шары

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Ура! Каникулы

На школьной линейке — первоклассники, ученики четвёртых, девятых и 11-х классов. Для каждого из них перевернулась своя страница в жизни: для одних пройден первый этап обучения, другие перешли в старшие классы, третьи отправились во взрослую, самостоятельную жизнь.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Танцуем для вас, выпускники

Слова благодарности прозвучали сегодня в адрес учителей от выпускников. Со слезами на глазах старшеклассницы, станцевав прощальный вальс, дарили цветы тем, кто на протяжении 11 лет дарил им знания. В воздух взмыли воздушные шары в форме сердца, унося с собой заветные желания теперь уже бывших школьников.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Прощай, школа!

Для девятиклассников уже завтра, 26 мая, начнётся горячая пора — стартуют итоговые испытания. В кампании ГИА-2017 примут участие почти 20 тысяч школьников. В числе новшеств этого года — увеличение количества экзаменов, влияющих на получение аттестата. Теперь школьникам необходимо сдать два обязательных экзамена— русский язык и математику и два по выбору. В 2016 году выпускники также сдавали четыре предмета, однако на получение аттестата влияли только обязательные.

Пройти аттестацию школьники смогут в 217 пунктах проведения ГИА. Первым экзаменом станет иностранный язык — его сдадут 1,1 тысячи выпускников. Экзамены по основным предметам пройдут 30 мая (русский язык) и 6 июня (математика). Самым популярным предметом по выбору стало обществознание — его выбрали 15 тысяч учащихся, 8,7 тыс. человек будут сдавать географию, еще 7,9 тыс. — биологию.

9,5 тысячи выпускников 2017 года и около тысячи выпускников прошлых лет будут сдавать ЕГЭ. Итоговая аттестация пройдет на 80 площадках. Основной период стартует 29 мая и завершится 1 июля. Первыми экзаменами станут информатика и география — 29 мая. Эти предметы выбрали 820 и 555 человек соответственно.

Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ стали профильная математика, которую выбрали 7,5 тысячи выпускников, обществознание, на сдачу которого записались 6,5 тысячи одиннадцатиклассников, и физика, сдавать которую придется 3,1 тысячи школьникам.