Донецк, 25 мая, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Вчера, 24 мая, в Минске в ходе очередной встречи гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ОБСЕ — Россия — Украина) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) украинская сторона пыталась сорвать переговоры по вопросу обмена пленными, не предоставив информацию о лицах, готовых к обмену. Как сообщает 25 мая пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

При этом Морозова выразила обеспокоенность за жизнь 77 заложников.

«Представители Украины приехали на встречу подгруппы заведомо неподготовленными. Официальный Киев намеренно пытался сорвать переговоры, не предоставив информацию с указанием фамилий и имен лиц, которые готовы к обмену, взамен они лишь называли ничем не подкрепленные вымышленные цифры. Украинская сторона в очередной раз доказывает свое равнодушие к судьбам пленных и безразличие к процессу переговоров. Официальный Киев намеренно создает препятствия и выдумывает каждый раз новые отговорки, дабы не проводить верификацию 236 лиц, из которых 159 человек украинская сторона подтверждает, а по 77 людям информация отсутствует. К сожалению, нам ничего не остается, как сделать вывод о том, что представители Украины не могут предоставить достоверную информацию об этих лицах. Возможно, этих людей уже нет в живых», — предположила Морозова.

Она призвала Украину завершить процесс верификации и предоставить ДНР актуальные списки заложников.

«Переговоры в подгруппе проходили напряженно, но на заседании ТКГ мы настояли на том, что Украина должна выполнить взятые на себя обязательства, закончить процесс верификации, как было ранее договорено в рамках Минского процесса, и наконец-то предоставить нам актуальные списки… Нужно делать все необходимое для скорейшего проведения обмена «всех на всех». Украинской стороне стоит помнить о том, что за каждым словом «пленный» стоит судьба человека и его родных», — добавила Морозова.

В то же время помощник полномочного представителя ДНР на переговорах в Трехсторонней контактной группе, председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина Виктория Талакина заявила, что ДНР призвала Украину принять закон об амнистии.

«Увы, говорить об окончании верификации не приходится. Настаивая на необходимости ускорения процесса верификации, Денис Пушилин выразил надежду на конструктивную позицию украинского омбудсмена Валерии Лутковской. По его словам, найти возможность освободить и вернуть семьям пленных — важнейший вопрос на сегодня. Однако не менее важным остается вопрос принятия Закона об амнистии. Все действия переговорщиков сегодня — это подготовка к большому обмену, но не реализация пунктов 5 и 6 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Для недопущения преследования лиц, связанных с конфликтом в Донбассе, в дальнейшем без принятия Закона об амнистии не обойтись», — говорится в сообщении Совмина ДНР.

Кроме того, вчера вечером полномочный представитель ЛНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего отметил, что 28 мая противоборствующие стороны предпримут попытку разведения сил в районе Станицы Луганской (под контролем ВСУ).

«Намечена новая дата разведения сил и средств — 28 мая. На чудо особо не надеемся, но сохраняется надежда на то, что в преддверии нормандской встречи Украина все же позаботится показать хоть небольшую долю конструктива», — сказал Дейнего, передает ЛИЦ.

По его словам, позиция Киева лишает перспектив разведения сил на новых участках противостояния.

«Основное время группа по безопасности пыталась работать над предложениями по перспективным участкам разведения — новым приложением к Рамочному решению от 21 сентября 2016 года. Однако реальных перспектив пока нет, потому что первый этап разведения так и не выполнен, несмотря на то, что прошло уже более полугода с установленной Рамочным решением даты его завершения. Воз и ныне там, в районе Станицы Луганской разведение не проведено, несмотря на более 40 попыток ЛНР вынудить Украину соблюдать принятые на себя обязательства», — сказал Дейнего.

Он также проинформировал, что представители украинской стороны пообещали к следующей встрече участников ТКГ внести предложения по созданию действующего механизма оплаты за воды, поступающей в ЛНР с подконтрольной Украине территории.

«Удалось добиться от представителей Украины определённых обещаний найти и внести к следующей встрече приемлемые предложения, но только после того, как заявили о жестких мерах с нашей стороны, сообразных ситуации… Такая процедура (оплата услуг ЛНР) прямо запрещена нормативными актами, регламентирующими АТО, а исключения украинские власти делать явно не желают. Только слёзно плачутся по поводу «неуплаты», а как тут заплатить, если деньги упорно принимать на хотят?» — задался вопросом Дейнего.

В свою очередь, 24 мая первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко обвинила ДНР и ЛНР в затягивании процесса обмена заложников. Она сообщила, что ДНР и ЛНР отказались обсуждать списки на освобождение без политика Виктора Медведчука.

Геращенко рассказала, что ДНР и ЛНР требуют продолжения процедуры верификации, в том числе тех лиц, кто уже находится на свободе на Украине и ДНР/ЛНР.

«Это полный бред, конечно, ведь ни украинское законодательство, ни международное гуманитарное право не позволяют насильно перемещать или опрашивать свободных перед законом людей! Я готовлю официальное письмо на ОБСЕ, которое попрошу подписать все правозащитные общественные организации и депутатов, мам заложников, с требованием дать официальную оценку этим незаконным требованиям, или же официальный ответ, есть ли хоть какая-то норма международного гуманитарного права, которая может заставить украинскую сторону проводить верификацию свободных перед законом людей», — написала она в Фейсбук.

Она заявила, что в результате верификации заложников представители ДНР и ЛНР убедились, что «несколько сотен заключенных отказались возвращаться в республики».

«Это сценарий затягивания освобождения заложников. Мы провели тщательный анализ списков лиц, которых требуют освободить представители ОРДЛО. Среди этих людей несколько сотен отказываются переезжать… Те, кто в тюрьме, подтвердили свое нежелание. Те, кто на свободе, и так не хотят переезжать, потому что если бы хотели — переехали… Каждую неделю два-три человека выходят на свободу, и некоторые из них уже даже переехали через контрольные пункты въезда-выезда! Как их можно верифицировать?» — заявила Геращенко.

Напомним, что представители ДНР и ЛНР на встрече участников Контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года парафировали подписанное представителями России, ОБСЕ и Украины рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Петровского (ДНР), Золотого, Станицы Луганской (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. Как прогнозировалось, в дальнейшем участники Контактной группы в Минске согласуют новые участки для взаимного отвода сил и средств от линии соприкосновения. К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Петровского (7 октября) и Золотого (1 октября). У Станицы Луганской отвод был более 40 раз сорван.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 апреля Украина прекратила поставки электроэнергии на территорию ЛНР. ООО «Луганское энергетическое объединение» согласно решению министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП «Энергорынок» блокировало подачу электричества на неподконтрольную украинскому правительству территорию. В апреле 2017 года заместитель министра по вопросам временно «оккупированных» территорий Украины Георгий Тука отметил, что задолженность ЛНР перед украинским поставщиком электроэнергии составляет приблизительно 2 млрд 600 млн грн. (97 млн долл.).