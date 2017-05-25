Симферополь, 25 мая, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Крымские муниципалитеты не успевают открыть пляжные территории к высокому сезону. Об этом в ходе селекторного совещания правительства Крыма с муниципалитетами заявила начальник главного контрольного управления аппарата Совета министров республики Елена Шевцова, передает РИА «Новый День».

Архип Куинджи. Вид на берег и море с гор. Крым. 1880-е

«На сегодняшний день в полном объеме не заключены договоры с соответствующими организациями на получение санитарно-эпидемиологической экспертизы администрациями Судака, Керчи, Ленинского и Раздольненского районов, Ялты, Феодосии, и наибольшее количество — в Алуште», — заявила Шевцова.

Как выяснилось в ходе совещания, в Алуште из 78 пляжей получены заключения только по шести, в Евпатории из 59 заявок удовлетворены семь, в Судаке из 23 — одна, а в Феодосии — вообще ни одна из 20. При этом Керчь, Алушта, Ялта и Судак испытывают проблемы и с заключением договоров на проведение водолазных работ и обучение матросов-спасателей.

По словам главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Крыма и Севастополя Александра Ракитова, подготовка пляжных территорий идет в два этапа — сначала дно осматривает МЧС и выдаёт заключение по воде. Чтобы пройти второй этап, нужно установить полностью все оборудование на пляжах — навесы, шезлонги, полностью проведены работы.

По его мнению, осложнения с выдачей заключений возникли в связи с плохой погодой, а также неопытностью тех, кто взял под свою ответственность пляжи — по его словам, в 2017 году предприниматели, получившие территории в ходе торгов, на 80% представляют собой «новых людей», которые не до конца разбираются в процедуре подготовки пляжей.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии Крыма и Севастополя, всего была получена 261 заявка на проведение обследования. По 76 территориям обследование пришлось приостановить — они оказались не готовы, и выданные заключения имели бы отрицательный характер. На данный момент, по словам Ракитова, обследование приостановлено по 34 пляжам, проекты заключений готовы по 111.