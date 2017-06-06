Санкт-Петербург, 6 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 24 мая на заседании Временного правительства с докладом о результатах поездки в Кронштадт выступили министры Церетели и Скобелев.

Кронштадт. 1917

По своем приезде в Кронштадт они немедленно вошли в переговоры с Исполкомом Кронштадтского Совета. Церетели и Скобелев заявили, что действия Совета вырывают глубокую пропасть между революционной демократией и кронштадтским населением. Министры категорически потребовали определенного и ясного ответа по вопросу о том, угодно ли Кронштадту подчиниться Временному правительству. Церетели и Скобелеву пришлось переговорить сначала с Исполкомом, потом с Советом и, наконец, выступить на митинге перед народом. По сообщению Церетели и Скобелева, в заседании Кронштадтского Совета была принята следующая резолюция:

«В ответ на вопрос представителей Временного правительства, министров И. Р. Церетели и М. И. Скобелева, об отношении к центральной власти Кронштадтский Совет р. и с. д. заявляет: согласуясь с решением большинства революционной демократии Петроградского Совета р. и с. д., признавшего нынешнее Временное правительство облеченным полнотой государственной власти, общей для всей революционной России, мы, со своей стороны, вполне признаем эту власть. Признание не исключает, конечно, критики и желания, чтобы революционная демократия создала новую организацию центральной власти, передав всю власть в руки Совета р. и с. депутатов. Мы надеемся, что путем идейного воздействия на мнение большинства демократии нам удастся склонить это большинство на путь, признаваемый нами единственно правильным.

Но пока это не достигнуто, пока большинство с нами не согласно и поддерживает нынешнее Временное правительство, мы признаем это правительство и считаем его распоряжения и законы столько же распространяющимися на Кронштадт, как и на все остальные части России. Мы решительно протестуем против попыток приписать нам намерение отделить Кронштадт от остальной России в смысле организации какой-нибудь суверенной или автономной государственной власти внутри единой революционной России, в противовес нынешнему Врем. правительству».

За эту резолюцию было подано 195 голосов против 26, воздержалось 22. По вопросу о представителе Временного правительства в Кронштадте Совет заявил, что на пост такового он избирает заведующего по делам гражданской части, который подлежит утверждению Временным правительством и ответствен перед Советом. Постановление об этом было принято 202 голосами против 9, при 26 воздержавшихся.

Все военные и морские начальники руководствуются распоряжениями военного командования. Взаимоотношения между местным командным составом и имеющимися при них контрольными организациями остаются прежними. Такое постановление было принято 213 голосами против 9, при 14 воздержавшихся. По вопросу об арестованных офицерах Совет заявил, что он окажет содействие следственной власти, назначенной высшей судебной инстанцией, при совместной работе в ней представителей местной следственной власти от Советов и Кронштадта, при производстве предварительного следствия в Кронштадте. Постановление об арестованных офицерах было принято 160 голосами против 57, при 16 воздержавшихся.

Ввиду распространяемых некоторыми органами печати ложных сведений, будто арестованные офицеры находятся в исключительно тяжелых условиях и подвергаются истязаниям и будто были среди офицеров смертные случаи, Совет приглашает представителей партий, общественных организаций и печати путем посещения заключенных и личного осмотра убедиться в неосновательности этих слухов. Разрешение на посещение выдает Исполком без замедления в любое время, кроме праздников. Посетитель должен быть снабжен удостоверением от политических партий, общественных организаций или печатью.

По вопросу о необходимости немедленного введения демократических органов местного самоуправления и судебных учреждений, на общих для всей России основаниях, Кронштадтский Совет заявил, что эти законы с его стороны не могут встретить препятствий. Принято 203 голосами против 7, при 18 воздержавшихся.

Временное правительство, заслушав сообщение Церетели и Скобелева, постановило:

«1) Благодарить Церетели и Скобелева за труды, понесенные ими во время поездки в Кронштадт; 2) предложить Кронштадтскому Совету р. и с. д. наметить кандидата на должность представителя Временного правительства по гражданской части в Кронштадте; 3) приступить к производству выборов в Кронштадте гласных городской Думы на основаниях постановления Временного правительства о производстве выборов гласных гор. Думы от 15 апреля 1917 г.; 4) поручить министру юстиции немедленно образовать следственную комиссию в составе лиц от судебного ведомства, присяжной адвокатуры и Исполкома Пет. Сов. р. и с. д.; предложить этой комиссии включить в свой состав представителей следственной комиссии Кронштадтского Сов. р. и с. д. и приступить к расследованию дел о лицах, арестованных в Кронштадте, с тем, чтобы лица, которых эта комиссия предаст суду, были препровождены под стражею в Петроград, с вызовом из Кронштадта представителей заинтересованной команды при разборе дела, а лица, относительно которых в процессе следствия не окажется достаточных оснований для предания суду, были освобождены из-под стражи, с извещением о том Исполкома Сов. р. и с. д. и всех частей гарнизона».

Бывший военный министр Владимир Сухомлинов

Обер-прокурор уголовного кассационного департамента сената Носович сделал подробный доклад министру юстиции Переверзеву о деле бывшего военного министра Сухомлинова и его супруги. В первые дни революции Сухомлинова и его жену арестовал революционный народ, и с тех пор они содержались под стражей в Таврическом дворце, а затем в Петропавловской крепости. Никакого официального постановления о содержании Сухомлиновых под стражей не имелось, и формально оставалось в силе постановление сенатора Кузьмина, производившего расследование по их делу еще при старом режиме, об отмене содержания под стражей Сухомлиновых. Чрезвычайная следственная комиссия, рассмотрев постановление сенатора Кузьмина и принимая во внимание, что избранная им мера пресечения (для Сухомлинова домашний арест и для его жены залог в сумме 100 тысяч рублей) не соответствует важности преступления, совершенного Сухомлиновыми, и тяжести грозящего им наказания, постановила — избрать мерой пресечения безусловное содержание их под стражей.

Рабочая секция Петербургского Совета обсуждала вопрос об изменении положения Николая Романова и его семьи. Товарищ председателя Совета Анисимов указал, что все заявления о том, будто бывший царь пользуется какими-то особыми льготами, Исполком до сих пор каждый раз опровергал. Вопрос о судьбе бывшего царя должен быть передан на обсуждение Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. Предложение Анисимова поддерживали представители всех народнических групп. На голосование было поставлено прежде всего предложение об открытии прений по вопросу о переводе Николая Романова из Царского Села. Предложение это отклонено большинством голосов. После этого был внесен ряд предложений — отложить рассмотрение вопроса о судьбе Николая до Всероссийского съезда Советов, перевести его немедленно в Петропавловскую крепость, перевести его со всей семьей в Кронштадт и, наконец, перевести его с семьей на золотые прииски в Сибирь. Последние три предложения были внесены большевиками. Представитель эсеров от имени своей фракции и всех народнических групп заявил, что ввиду несерьезного отношения собрания к такому важному вопросу представители народнических групп не будут принимать участия в голосовании. В голосовании не участвовали также меньшевики.

Было принято предложение перевести Романова и его семью в Кронштадтскую крепость.

На этом же заседании рабочая секция постановила (после продолжительных прений), чтобы требование солдаток об увеличении пайка на 10 рублей было удовлетворено в скорейшем времени. По вопросу о забастовке прачек, которая началась еще в начале мая, выступила Коллонтай, которая указала, что к забастовке присоединилось около 4000 работниц, настаивающих на 8-часовом рабочем дне. Условия работы прачек чрезвычайно тяжелы. Рабочая секция признала необходимым дать организованную охрану бастующим прачкам для агитации при обходе прачечных заведений, при снимании штрейкбрехеров. А в случае локаута со стороны хозяев, реквизировать эти заведения при посредстве Советов и профсоюзов и передать их в руки рабочих организаций с тем, чтобы при первой возможности муниципализировать эти прачечные.

Обсуждение вопроса о разгрузке Петербурга собрание постановило перенести на следующее заседание, так как отдел труда не провел еще своего доклада через Исполком, и вопрос еще, по заявлению докладчика, недостаточно разработан.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

На заседании съезда Всероссийского Совета крестьянских депутатов произнес речь по аграрному вопросу министр земледелия Чернов. Предостерегая крестьян от самовольных захватов земли, министр заявил, что если бы сейчас раздался крик о немедленном захвате там, где имеются лишние земли, то казаки и крестьяне пошли бы с кольями друг на друга, и вопрос о земле стал бы еще более трудным.

«Поэтому мы и говорим: думайте о сегодняшнем дне, но еще более думайте о том, что будет завтра, о том времени, которое открывается перед вами до Учредительного собрания. Вот почему не все те предложения, которые начинаются со слов: «немедленно, теперь же», отвечают настоящему положению вещей и настоящим потребностям народа».

Далее министр, касаясь требования некоторых депутатов, чтобы Временное правительство издало декрет о земле, заявил, что правительство решать этот вопрос не может.

Керенский в Риге сказал офицерам и солдатам, что необходимо вести борьбу с внешним врагом, «не оглядываясь назад, на тыл».

«Когда мы, кучка революционеров, бросились на борьбу с сложным механизмом старого режима, мы никогда не оглядывались назад, на тыл, не ждали резервов, мы шли на борьбу без оглядки и, если надо было, умирали. Если вам дорога свобода и революция, и вам понадобится идти, и если даже вы пойдете одни, идите и, если нужно умереть, умрите».

В Москве состоялась демонстрация дворников. Несколько тысяч человек с красными знаменами, с надписями: «Да здравствует социализм!» «Долой рабство!» и пр. прошли по всей Тверской к дому генерал-губернатора, где помещался Исполнительный Комитет Совета рабочих и солдатских депутатов, и к городской Думе. Демонстрантами передано Совету предъявленное к домовладельцам требование, состоящее из 16 пунктов. Среди них: отмена полицейских дежурств, отмена личных услуг, постоянный комплект дворников зимой и летом и жалование не менее 100 рублей в месяц.

Типы граждан России. Дворники

Домовладельцы не только отказались удовлетворить предъявленные требования, но и не вступают с ними в переговоры. Дворники постановили забастовать.

«Речь» пишет:

«В разных местах России происходят сейчас съезды земельных собственников. Кое-где образуются уже и союзы. Такие съезды происходили в Туле, Воронеже, Екатеринославе и др. Екатеринославский съезд собрал 1273 члена, имевших сверх того доверенности от 3470 собственников. Съезды ставят своей целью защиту интересов собственников и высказываются за отчуждение по справедливой оценке».

Ленин пишет статью «Партии на выборах в районные думы Петрограда» о кандидатах в гласные:

«Известно, что партийность есть в одно и то же время и условие, и показатель политического развития. Чем более политически развиты, просвещены, сознательны данное население или данный класс, тем выше, по общему правилу, его партийность. Это общее правило подтверждается опытом всех цивилизованных стран. Да и понятно с точки зрения классовой борьбы, что так должно быть: беспартийность или недостаток партийной определенности, партийной организованности означает классовую неустойчивость (это в лучшем случае; в худшем случае этот недостаток означает обман масс политическими шарлатанами — явление, слишком хорошо известное в парламентарных странах).

Всего выставлен по 10 районам 71 список. Сразу же явственно обрисовывается деление их на пять крупных групп.

1) РСДРП — большевики. Списки выставлены по всем 10 районам. Наша партия идет в блоке с двумя группами: межрайонцами и меньшевиками-интернационалистами…Основной вопрос современной политической жизни и в России, и во всем мире есть вопрос борьбы интернационализма пролетариев с шовинизмом (или «оборончеством») крупной и мелкой буржуазии. И наша партия во всеуслышание заявила свою решимость осуществлять «сближение и объединение» между всеми интернационалистами.

2) Не менее ясное классовое обличье показывает партия «народной свободы», т. е. кадетов, на деле партия контрреволюционной буржуазии. Тоже 10 чисто партийных списков по всем 10 районам. Как известно, все партии помещиков и капиталистов поддерживают теперь кадетов, но они делают это пока тайком.

3) На третьем месте в смысле партийной определенности стоит новоиспеченная радикально-демократическая партия, выставившая свои списки только по 6 районам из 10. Эта никому не известная партия — явно тоже капиталистическая, надеющаяся «сорвать» голоса обывателей ни к чему не обязывающими обещаниями, — нечто вроде переряженных кадетов.

4) Четвертое место занимает группа, выставившая 17 списков по 9 районам, принадлежащая народникам (трудовики, с.-р., народные социалисты) и меньшевикам плюс позорно известная группа «Единство», в самых пестрых сочетаниях друг с другом.

Настоящий образец мелкобуржуазной каши и мелкобуржуазной беспринципности! Ни одного открытого, принципиально обоснованного, заранее заявленного решения о сближении и объединении этих групп и партий ни одна из них сделать не решилась. Их влекли события, они плелись в хвосте шовинистского потока. Они скатились в одно болото и чисто по-обывательски барахтаются в нем, стараясь «пролезть» по каждому району различно, кто во что горазд! Как бы ни пролезть, лишь бы пролезть — вот их девиз.

…У мелкой буржуазии, т. е. народников и меньшевиков, не хватает ни принципиальности, ни партийности! Все они оборонцы и министериалисты. Но друг другу они не доверяют. В одном районе с.-р. идут отдельно, в другом они в блоке с н.-с. и трудовиками (с партиями, которых с.-р. Вихляев, Чернов и К0 в 1906—1907 гг. открыто обвиняли в преклонении перед собственническими инстинктами!!!).

Ничего! Обыватель все скушает. Мелкому буржуа не до партийности, не до принципиальности! В газете «мы» против «Единства», а для того, чтобы пройти в Думу, «мы» —за…

В двух районах, Казанском и Спасском, нет вовсе ни меньшевиков, ни с.-р.: они спрятались, видимо, в списках районных Советов рабочих и солдатских депутатов, т. е. в списках беспартийных (в обоих случаях очень неполное число кандидатов: 38 и 28 против 54 и 44 у к.-д., против 43 и 46 у нас). В двух районах, следовательно, мелкобуржуазные партии даже своей пестрой полупартийности не осилили, а окончательно скатились в болото беспартийности: «Лишь бы выбрали, к чему нам партийность?» Таков всегда и везде девиз буржуазных парламентариев.

5) Пятая группа — полное царство беспартийности. По 10 районам — 28 списков, причем большинство групп только в одном районе и существует. Это не только обывательщина, но узкоместная, районная обывательщина. И кого только тут нет! И «домовая администрация», и «группа служащих в воспитательных заведениях», и «группа честность, отчетность, справедливость» (не любо, не слушай…), и «демократически-республиканские и социалистические деятели, выставляемые беспартийными тружениками демократами-республиканцами, участвующими в домовых комитетах»…

Товарищи рабочие! Все поголовно за работу, за обход беднейших квартир, за пробуждение и просвещение прислуги, более отсталых рабочих и пр. и пр.!»

Выборы в Думу

На Всероссийском продовольственном съезде в секции по нормировке прибыли и труда заслушали доклад по вопросу о регулировании производства, распределения цен, заработной платы и прибыли в текстильной промышленности. Докладчик заявил, что наблюдающееся подорожание тканей не оправдывается увеличением издержек производства. Главная причина подорожания — недостаток товара, создавший для каждого владельца товара на рынке монопольное положение и придавший товарным ценам монопольный характер. Из этого положения вытекает необходимость установления, вместо монополии частного производителя и торговца, общественного регулирования производства и распределения. Распределение тканей среди населения должно быть организовано по карточной системе с выдачей одной карточки на каждую семью после представления описи имеющихся у нее запасов и определения экспертным путем ее потребностей.

Всероссийский почтово-телеграфный съезд постановил всех лиц, состоявших на службе в охранном отделении, как и случайных сотрудников, немедленно уволить со службы. Всех же лиц, пострадавших за свои политические убеждения в 1905 г., немедленно восстановить в правах.

Всероссийский съезд железнодорожных носильщиков постановил послать телеграммы Львову и министру путей сообщения Некрасову с выражением доверия и готовности поддержать Временное правительство.

ЦК большевиков опубликовал в «Правде» резолюцию о разгрузке Петербурга:

«Принимая во внимание, 1) что разгрузка Петербурга имеет целью разгрузить столицу не столько от промышленных предприятий, сколько от революционных элементов рабочего класса; 2) что такая разгрузка только обострит промышленный кризис в стране и усилит общую хозяйственную разруху; 3) что разгрузка является попыткой подменить назревшую необходимость контроля и регулирования производства со стороны рабочих бюрократическим разрешением вопроса, — Ц. К. полагает,

1) что действительная борьба с хозяйственной разрухой возможна лишь путем регулирования и контроля всего производства государственной властью, находящейся в руках Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, и введения всеобщей трудовой повинности; 2) что сам вопрос о разгрузке Петербурга, как частный случай регулирования всего производства и распределения, может разрешаться лишь центром из представителей заводских комитетов под руководством профессиональных союзов».

Справка ИА REGNUM

Владимир Сухомлинов — генерал от кавалерии, военный министр Российской империи в 1909—1915 годах. Был отстранен от должности и отдан под суд по обвинению в коррупции в армии. Ему ставили в вину недостаток военного снаряжения и снарядов, а также покровительство авантюристу и фальшивомонетчику Николаю Соловьеву, с которым министра познакомила жена. Суд над Сухомлиновыми был прерван Февральской революцией. Впоследствии министр был осужден, хотя большая часть обвинений не подтвердилась.