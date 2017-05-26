Вашингтон, 26 мая, 2017, 03:48 — ИА Регнум. Увольнение Трампом директора ФБР Джеймса Коми вызвало волну ажиотажа в СМИ, реакция которых колебалась от взрывного роста спекуляций на тему причин такого решения до яростного шквала возмущения. О причинах и возможных последствиях такого шага рассказывает статья постоянного автора ИА REGNUM Ивана Кузнецова.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Своими действиями в период предвыборной кампании Джеймс Коми неоднократно вызывал волну возмущения в свой адрес. Периодически открывая и вновь закрывая расследования нарушений режима секретности, допущенных Хиллари Клинтон, он стал выглядеть в глазах общественности и юридического сообщества корыстным махинатором, использующим выборы в подозрительных целях. Коми ухитрился стать тем объектом ненависти, на который выплеснулась злоба обманутых в своих ожиданиях сторонников Демократической партии. Хиллари Клинтон даже заявила, что действия Коми — это единственная причина ее поражения на выборах.

Надежно настроив против себя демократов, директор ФБР повел аналогичную политику против самого Трампа, делая громкие заявления о наличии «русского следа» и тут же отказываясь привести доказательства по причине необходимости соблюдать секретность. Этим он дополнительно разъярил демократов, дразня их шансом получения информации, достаточной для инициации импичмента. И обратил против себя гнев республиканцев, требовавших опровержения.

Заработав, таким образом, максимальное количество негатива со всех сторон, Джеймс Коми оказался прекрасно информационно оформлен к грядущему увольнению. Запротоколированные громкие высказывания представителей Демпартии создают необходимую видимость консенсуса, явившегося для Трампа достаточным обоснованием увольнения «неэффективного» директора ФБР.

Подробности читайте в статье: Трамп опять победитель: увольнение директора ФБР — спецоперация

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Ивана Кузнецова, посвященные актуальным вопросам современной политики.