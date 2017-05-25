Калининград, 25 мая, 2017, 12:14 — ИА Регнум. В Калининграде на территории православного храма выброшены на помойку надгробные плиты с могил советских воинов, павших во время штурма Кёнигсберга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 25 мая, сообщил представитель общественной организации поисковиков Калининградской области «Совесть» Руслан Хисамов, входящий также в совет при губернаторе по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Руслан Хисамов специально для ИА REGNUM «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу Советскую Родину»

На фотоснимках, присланных поисковиком в редакцию ИА REGNUM, видно, что мраморные плиты брошены возле мусорных баков. На памятных знаках выбиты слова: «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу Советскую Родину».

«В настоящее время мы по поручению губернатора проводим плановую инспекцию состояния памятников и мемориалов Великой Отечественной войны, — рассказал Хисамов. — Сегодня прибыли в Свято-Никольский храм на Тенистую аллею, где расположена братская могила красноармейцев, и увидели такую мерзость».

Поисковики предполагают, что надгробные плиты, скорее всего, были демонтированы с братских могил, где проводилась реконструкция. «Но вообще-то такие плиты нужно хранить на складах, а не выбрасывать таким пахабным образом на помойку, — считает представитель отряда «Совесть». — Сторож нам внятного ответа не дал».

Руслан Хисамов специально для ИА REGNUM Плиты Героям на помойке

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что Свято-Никольский храм размещается в бывшей орденской Юдиттен-кирхе XIII—XIV веков и является самой древней культовой постройкой из сохранившихся в Калининграде.

Редакция ИА REGNUM обратилась к руководителю отдела по имуществу Калининградской епархии РПЦ Виктору Васильеву с просьбой прокомментировать инцидент.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подобной истории. В 2014 году реставраторы братской могилы в пос. Александра Космодемьянского сдали на металлолом чугунные плиты с именами 932 павших воинов. Сделку удалось предотвратить в морскому порту Калининграда, куда плиты массой 8 тонн прибыли для отправки за границу.

В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводят проверку.