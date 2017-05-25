Саратов, 25 мая, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Депутаты Саратовской областной думы приняли закон «Об установлении ограничений продажи отдельных видов товаров несовершеннолетним на территории Саратовской области», сообщает ИА REGNUM.

Pixabay.com Электронные сигареты

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«Этот закон инициирован общественностью и прокуратурой области, — прокомментировал глава бюджетного комитета регионального парламента Николай Семенец. — Что это за «отдельные виды товаров»? Прежде всего, это электронные средства доставки никотина и безалкогольные тонизирующие напитки. Мы не вводим на них полный запрет. Их реализация запрещена только в детских и медицинских учреждениях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий».

«Законопроект одобрен всеми заинтересованными структурами, за исключением отрицательного отзыва от Торгово-промышленной палаты. Но это отдельная тема… На рабочую группу приезжали даже представители Московской Торгово-промышленной палаты, которые пытались нас убедить в том, что мы не вправе принимать такие решения, что никакого вреда детям эти товары не наносят. «Вы подрываете наш бизнес» и прочее. На что мы им сказали: «Мы действуем в рамках Конституции и законодательства, и запрет вводится только в отдельных местах», — отметил Семенец

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области сторонники закона о запрете продажи детям электронных сигарет и безалкогольных тонизирующих напитков заявляли о «беспределе» их распространения среди молодежи и «законодательном провале» в стране. «По факту мы всегда опаздываем, впереди идут распространители нездоровых изделий, они быстрее думают и разрабатывают такой выверенный менеджмент, чтобы продвинуть свои легальные и нелегальные изделия», — констатировала председатель комиссии по социальной политике и здоровому образу жизни граждан Общественной палаты Саратовской области Наталья Королькова.

«В России никто не исследует, чем «парят» наше население через электронные сигареты, сертификация на них отсутствует, а состав безалкогольных энергетических напитков — гремучая химическая смесь, никто не знает, «что бодяжат», — заявила она.

По ее словам, вред от безалкогольных тонизирующих напитков, не говоря уже об алкогольных энергетиках, — это аксиома, которую не надо доказывать. «Они настолько вредные, что в России необходимо ввести на них полный запрет. Они популярны среди молодежи, подростков. Они не знают, что наносят непоправимый ущерб своему здоровью. Состав безалкогольных напитков — гремучая химическая смесь», — пояснила Королькова.

Стоит отметить, что во многих регионах РФ парламентарии также обратили свои взоры на электронные сигареты. Так, в январе 2017 года депутаты Курской областной думы составили обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко, председателю Государственной думы ФС РФ Вячеславу Володину и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой по поводу ограничения «имитации» табакокурения. «Имитация» курения приводит к курению, считают парламентарии, выступая против электронных сигарет.

Министерство здравоохранения РФ предлагает к 2035 году запретить свободную продажу табака. Это следует из доработанной Минздравом версии антитабачной концепции. Предложено признать табачную продукцию товаром, «свободная реализация которого запрещена». Другим целевым ориентиром концепции Минздрав предлагает сделать снижение распространенности потребления табака среди населения РФ до 1%» до 2035 года. Кроме того, предлагается повысить ставки акцизов на табачные изделия и ввести налог на розничную продажу электронных сигарет.