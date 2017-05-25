Ярославль, 25 мая, 2017, 12:11 — ИА Регнум. В Ярославле в сквере на улице Андропова появилась стилизованная скамья «Я люблю Ярославль», аналогичная скамьям «Я люблю Подмосковье», установленным в Химках и Долгопрудном. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщается на сайте мэрии Ярославля, скамья установлена меценатами и является «арт-объектом», который должен стать «точкой притяжения горожан и туристов». Однако ярославские градозащитники остались недовольны новшевством.

«Чиновники мэрии неверно понимают смысл понятия «арт-объект». В буквальном переводе это «объект искусства». Здесь же речь идет о «клонировании», массовом производстве однотипных объектов для Подмосковья. Ярославль — уникальный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и он достоин настоящих арт-объектов, произведений искусства, выполненных специально для него, вписанных в городскую среду. Здесь мы имеем дело с китчем, который ужасно смотрится на фоне памятников XVII — начала XX века. Где-то в другом месте это могло бы быть и уместно, но не в зоне объекта Всемирного наследия. Мало нам типовых памятников Николая Второго и Петра и Февронии!»,

— сказала корреспонденту ИА REGNUM архитектор, градозащитница Ольга Мазанова.

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Также градозащитники удивлены, что новая скамья в сквере на улице Андропова не соответствует внешнему виду таких объектов, недавно утвержденном Градостроительным советом при мэрии Ярославля.

В мэрии Ярославля обещают к Дню города, который будет праздноваться в эту субботу, установить еще одну такую же скамью «Я люблю Ярославль» на Стрелке.