Грозный, 25 мая, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Нападение на полк Росгвардии в чеченской станице Наурская 24 марта 2017 года было спланированной акцией, которую организовал местный житель Али Бакаев. Он покинул Россию за два дня до самой атаки боевиков, выехав за границу, пишет «Коммерсантъ». Как установило следствие, Бакаев находится в Египте, в настоящее время объявлен в международный розыск.

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Пособником боевиков, которые совершили нападение и были уничтожены при отражении атаки, следствие считает Ибрагима Джамалова. Его контакты с членами НВФ были установлены после проверки телефонов ликвидированных бандитов. В настоящее время он арестован, его подозревают в организации снабжения боевиков.

Расследованием уголовного дела о нападении на часть Росгвардии, как отмечает издание, руководил полковник Игорь Соболь — заместитель начальника управления СКР по СКФО. На днях он назначен заместителем главы следственного управления по Чечне, где он будет курировать работу отделов, занимающихся расследованием уголовных дел террористической и экстремистской направленности, а также преступлений против личности и общественной безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, нападение на военную часть Росгвардии в Наурском районе Чечни было совершено в ночь на 24 марта. В результате боестолкновения были нейтрализованы шестеро боевиков. При отражении атаки бандитов погибли шесть бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения разной степени тяжести.

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