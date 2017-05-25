Киев, 25 мая, 2017, 12:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе зафиксировано ведение спорадических обстрелов с применением РСЗО, танков, минометов, БМП, БТР и стрелкового оружия. Донецкое и Горловское направления остаются самыми горячими точками. Об этом 25 мая сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба АТО, подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

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Так, по данным Народной милиции ДНР, 24 мая Вооруженные силы Украины 55 раз нарушили режим тишины, обстреляв позиции ДНР в 16 населенных пунктах.

«За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 55 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 16 населенных пунктов республики. Во время обстрелов территории республики украинская сторона применяла РСЗО, артиллерию, танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении Совмина ДНР.

Отмечается, что в пос. Трудовские Петровского района Донецка по ул. Чехова и ул. Мамина-Сибиряка были повреждены два жилых дома, а в пос. Гольмовский (под Горловкой, ДНР) ранения получила мирная жительница.

«В населенном пункте Гольмовский (Горловское направление) по улице Федосеева в результате обстрела со стороны украинских позиций частично повреждена кровля жилого дома, а также зафиксировано прямое попадание взрывоопасного предмета в хозпостройку частного двора по той же улице. В результате обстрела ВСУ н.п. Гольмовский по улице Палладина ранена Зайцева Галина Васильевна 1943 г.р. Пострадавшая госпитализирована в Горловскую городскую больницу №2», — говорится в сообщении пресс-службы НМ ДНР.

Кроме того, 24 мая Народная милиция ЛНР зафиксировала три обстрела своих позиций в населенных пунктах Калиново, Фрунзе и Логвиново. При этом ВСУ вели огонь из 82-мм минометов, зенитных установок ЗУ-23−2, СПГ, АГС и стрелкового оружия.

В то же время Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР сообщает, что молодежь Северодонецка (под контролем ВСУ) вступает в ряды «Правого сектора"(организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В свою очередь, спикер штаба АТО Миронович заявил, что вчера в результате боевых действий двое военнослужащих ВС Украины получили ранения.

«Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной, с признаками частичного обострения на отдельных участках линии соприкосновения. За прошедшие сутки противник 50 раз открывал огонь по украинским воинам, неоднократно используя тяжелое артиллерийское вооружение, применение которого строго запрещено Минскими договоренностями», — сказал Миронович.

По его словам, 27 случаев нарушения режима тишины зафиксировано на Приморском направлении. В частности, из 120-мм минометов войска ДНР обстреливали позиции ВСУ в районе Широкино, Чермалыка и Водяного, из артиллерийских систем калибра 122 мм — опорные пункты ВСУ у Широкино и севернее, близ Марьинки. На тех же участках, а также недалеко от Гнутово, Лебединского, Павлополя, Новотроицкого и Красногоровки ВС ДНР активно вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных модификаций, стрелкового оружия и вооружения БМП.

Миронович отметил, что на Донецком направлении зафиксировано 17 случаев нарушения режима тишины. Самая напряженная обстановка остается в пригороде Авдеевки, где ВС ДНР «вчера вечером снова дважды били по нашим позициям из РСЗО «Град».

"В частности, вражеские реактивные снаряды один раз попали и по жилому кварталу, который расположен на южной окраине этого населенного пункта. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Впрочем, в нескольких частных домах повреждены крыши и окна», — рассказал Миронович.

Также в районе Невельского украинские позиции были обстреляны из 122-мм артиллерийских систем. Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские силовики перебросили в Станицу Луганскую 45 арабских наемников для проведения диверсионно-подрывной деятельности.

Напомним, в сентябре 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. В соответствии с договором 1 и 7 октября подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (под контролем ВСУ) и Петровского (ДНР).

У Станицы Луганской (под контролем ВСУ) противоборствующие стороны сорвали процесс разведения войск. В марте — апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена заложниками. В конце апреля на Украину из ДНР и ЛНР выехали матери бойцов для проведения верификации заложников. По состоянию на 25 мая стороны не завершили процесс верификации.