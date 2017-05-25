Тбилиси, 26 мая, 2017, 01:14 — ИА Регнум. Ровно 99 лет назад в Тифлисе прошло последнее заседание Закавказского сейма. Эта организация изначально позиционировала себя в качестве органа Временного правительства, после чего был образован сейм — из избранных в Учредительное собрание от Закавказья. Впрочем, не прошло и трех месяцев, как сейм констатировал распад Закавказья и сложил свои полномочия. О причинах произошедшего рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Закавказский сейм

Основной состав сейма образовывали три крупнейшие национальные партии Закавказья — армянская «Дашнакцутюн», грузинские меньшевики и мусульманская фракция с главенствующей ролью партии «Мусават» (Азербайджан).

По отношению к Брестскому договору, который в марте 1918 года заключило с Германией советское правительство, внутри этой тройки единства не было. Армянскую партию не устраивало, что при переговорах с турками и немцами в Бресте большевики разыгрывали только одну «армянскую карту», параллельно отказываясь от претензий на области Карс и Ардаган.

Мусаватисты были настроены позитивно и, с учетом фактического союза большевиков с Османской империей, считали возможным создание «Тюркской федерации». Грузинская же сторона вообще не хотела существовать в зоне «германо-советского протектората» и хотела добиться признания своей государственности через сепаратные переговоры с турками и немцами.

Более того, 26 мая 1918 года на собрании Грузинского национального совета был принят «Акт о независимости Грузии», озвученный в тот же день и на заседании Сейма. Два дня спустя был подписан договор между Грузией и Германией, согласно которому немецкий экспедиционный корпус численностю три тысячи человек перебрасывался в грузинский город Поти.

Как разворачивались дальнейшие события — читайте здесь: Закавказский сейм: когда сбываются прогнозы политиков

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