Кострома, 25 мая, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Дороги Костромской области не только огорчают костромичей, но и веселят гостей региона. Народный артист России, комик Евгений Петросян заявил, что костромские грунтовые дороги вернули ему молодость.

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Видео, опубликованное на странице артиста в соцсети, было снято на границе Ярославской и Костромской областей.

«В Ярославской — асфальт, его видно, а в Костромской, ровно на границе, все заканчивается. Я вспоминаю 60−70-е годы и многие наши дороги, они были вот такими. Сейчас вот в Костромской области возврат в 70-е. Я снова молодой!», — поделился впечатлениями Петросян.

Костромичи в комментариях поддержали комика и даже начали предлагать другие маршруты, по которым дороги тоже соответствуют ностальгическому настроению их кумира. Само же видео начали распространять в других соцсетях с подписью «Правда-матка о костромских дорогах».

Отметим, что костромичи уже давно взяли юмор на вооружение в борьбе с плохими дорогами. В 2015 году в областном центре на трех улицах появились карикатурные изображения мэра Виктора Емца, «украсившие» самые глубоки ямы на дорогах. В городской администрации к инициативе активистов отнеслись с неодобрением, однако Емец стирать карикатуры запретил — они исчезли, когда на проблемных участках провели ремонт.

По мнению общественников, ситуация с дорогами в Костромской области совсем не смешная: по версии ОНФ, в регионе одни из самых плохих в России дорог. Сейчас в регионе под контролем губернатора исправляют «недоделки» и некачественную работу подрядчиков, которые находятся на гарантии. Срок, данный исполнителям, — до конца июля.

Что касается дорожных работ, проводимых в областном центре, — их объем с каждым годом возрастает. В отчете о результатах деятельности городской администрации в 2016 году, который Виктор Емец представил депутатам гордумы 23 мая, содержатся такие цифры: в 2014 годы было отремонтировано 9,6 км, в 2015 — 15,3 км, в 2016 — 21,3 км. Была проведена реконструкция перекрестка улиц Советской и Подлипаева, капитальный ремонт улицы Скворцова.

Ремонт тротуаров проведен на площади в 16,59 тыс. кв. м — меньше, чем в 2015 году (18,14), но и средств на эти цели было направлено меньше: в 2015 — 20,11 млн рублей, в 2016 — 19,80 млн. Бордюрные ограждения появились на протяжении 3 113 погонных метров, новые светофорные объекты — на 4 перекрестках. Летом 2017 года будет отремонтировано 14 улиц и площадей, на эти цели направят 350 миллионов рублей.

Сам же глава администрации Костромы появление областного центра в лидерах на «Карте убитых дорог» прокомментировал следующим образом: «Меня не устраивало то, как проводился ремонт дорог в городе до 2012 года. За ремонтные работы, которые велись в Костроме начиная с 2012 года, мне не стыдно».