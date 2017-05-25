Киев, 25 мая, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Намерение баллотироваться в президенты Украины озвучила украинский депутат Надежда Савченко в интервью Krytyka Polityczna.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

«Я готова взять на себя ответственность за страну и выставить свою кандидатуру на президентских выборах», — сказала она.

По словам Савченко, в голосовании на выборах в Верховную раду будет участвовать возглавляемое ей политическое объединение. Она не должна превращаться в обычную политическую партию.

«Этот проект получит поддержку олигархов и СМИ, — считает она. — Мы только не станем следовать примеру других партий и говорить, будто не берем у них денег. Лгать нельзя».

Напомним, президентские выборы на Украине запланированы на март 2019 года. Савченко уже говорила в марте 2016 года, что согласилась бы стать украинским президентом.

«Украинцы, вам нужно, чтобы я была президентом? Хорошо, я буду президентом. Я просто еще не совсем верю, что у нас уже люди научились голосовать не за гречку», — сказала она.

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В июле Савченко заявила, что согласна стать министром обороны.