Барнаул, 25 мая, 2017, 12:03 — ИА Регнум. По контуру Барнаульской ТЭЦ-3 завершены испытания внутриквартальных и магистральных трубопроводов на прочность и плотность. За десять дней специалисты Барнаульской теплосетевой и тепломагистральной компаний СГК обнаружили 151 повреждение, 62 из них уже устранены. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Светлана Шаповалова Барнаул. Индустриальный район — контур ТЭЦ-3

Известно, что большая часть повреждений (122) обнаружены на внутриквартальных тепловых сетях. На магистральных трубопроводах гораздо меньше — 29 повреждений. Все работы ведутся силами ремонтных бригад БТМК и БТСК и будут завершены до 7 июня. Энергетики подчеркивают, что в настоящее время на работу выведен весь ремонтный персонал теплотранспортных предприятий.

«В приоритетном порядке ремонтируют те участки трубопроводов, которые влияют на подачу горожанам горячей воды. Работы идут сверхурочно, включая выходные дни и ночное время», — отметили в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первые в этом сезоне гидравлические испытания тепловых сетей Барнаула с последующим ремонтом начались с контура Барнаульской ТЭЦ-3 с 15 мая и завершатся 7 июня. Всего под отключение в этот период попали 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения. Испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 и последующие ремонты начнутся 19 июня и продлятся до 12 июля.