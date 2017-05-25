Москва, 25 мая, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Предложение Минфина о том, чтобы выплачивать фиксированную часть пенсии из федерального бюджета выглядят вполне логично, поскольку эти средства все равно поступают в Пенсионный фонд из бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев.

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Минфин предложил выплачивать фиксированную часть пенсии напрямую из федерального бюджета, по мнению ведомства, такое нововведение облегчит проведение налогового маневра 22/22 (снижение ставки страховых взносов до 22% и одновременное увеличение ставки НДС до того же уровня).

«Это логично: трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд, чтобы пенсии выплачивались, достигают значительных объемов — порядка 1 трлн рублей. И если происходит снижение социально-страховых платежей, то трансферт становится больше. Зачем гонять деньги туда-сюда — пусть будет зафиксировано, что это бюджетные средства», — отмечает Николаев.

Между тем, считает он, такая инициатива Минфина говорит о том, что правительство уходит от страховой пенсионной системы.

«В начале трансформируются обязательные накопления — накопительные компоненты практически ликвидированы, а теперь еще один шаг к тому, чтобы страховая система, которую так долго и упорно внедряли, оказалась в прошлом. Похоже, мы действительно возвращаемся к советской системе», — полагает Николаев.

Финансирование фиксированной выплаты к пенсии может осуществляться за счет средств федерального бюджета. Такое предложение подготовлено министерством финансов РФ, пишут 25 мая «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Социальный блок правительства РФ инициативу не поддерживает, так как она ставит под удар финансирование Пенсионного фонда (ПФР). А главное — пенсионные права граждан в таком случае будут сокращены, ведь основная часть снижения ставки приходится на пенсионный взнос, отмечает издание.