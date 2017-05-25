Калуга, 25 мая, 2017, 11:35 — ИА Регнум. В 2017 году по итогам открытых аукционов ОАО «Российские железные дороги» калужский завод «Ремпутьмаш» вышел победителем. Заключены договоры на поставку путевой техники и сформирован план производства, в том числе и в людиновском филиале. Об этом, депутатов калужского областного парламента проинформировало ОАО «Российские железные дороги».

Andrey Volykhov Вагон-цементовоз

Как сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM в аппарате законодательного собрания Калужской области, ранее парламентарии, обеспокоенные тем, что 220 работников людиновского филиала АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» оказались под угрозой увольнения по сокращению штатов, обратились к руководству РЖД с просьбой оказать содействие в обеспечении заказами людиновское предприятие и не допустить безработицу.

По информации ОАО «РЖД», в настоящее время ведомством формируется инвестиционная программа приобретения путевой техники на 2018 год. После ее утверждения будет организовано проведение конкурсных процедур, в которых планирует принять участие АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и в случае победы сможет обеспечить дальнейшее планирование программы производства в Людиново.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в 2016 году с калужского завода «Ремпутьмаш» в Людиново было уволено 106 работников. Между тем закрытие филиала АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» приведёт не только к увеличению безработицы, но и вызовет социальную напряженность, а также даст толчок к оттоку высококвалифицированных производственных кадров из города Людиново.

Напомним, с января 2006 года людиновскийй завод является филиалом ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Предприятие изготавливает продукцию для ОАО «РЖД», производит ремонт железнодорожной техники.

Читайте также: На заводе в Калужской области готовят массовое увольнение рабочих