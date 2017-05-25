Калуга, 25 мая, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Строительство зданий сети «Макдональдс» в областном центре стало предметом обсуждения 24 мая на заседании инвестиционного совета при городском голове Калуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба городской думы Калуги На заседании инвестициолнного совета

Представитель сети «Макдональдс» в России анонсировал на заседании намерение построить в Калуге два ресторана быстрого питания — один в Правобережном проезде, где «Макдональдс» разместится в комплексе с автовокзалом, а второй — на улице Кирова, на земельном участке между Домом быта и кинотеатром «Центральный».

Между тем, более 200 человек уже работают в действующих калужских точках общественного питания данной сети, которые приносят порядка 20 млн рублей в городской бюджет ежегодно.

Депутат городской думы Денис Курганов обратил внимание инвестиционного совета на существование ряда концепций по реконструкции кинотеатра «Центральный», в том числе в рамках муниципально-частного партнёрства.

«Одной из концепций реконструкции кинотеатра предусмотрено использование территории, на которой инвестор хочет разместить «Макдональдс», — отметил Денис Курганов. — Властям города необходимо либо определить приоритетный проект, либо доработать и постараться совместить оба проекта».

Депутат Денис Курганов также предложил в любой из проектов, затрагивающих территорию кинотеатра «Центральный», заложить благоустройство расположенного за кинотеатром сквера.

Председатель комитета городской думы Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству Виктор Борсук высказал опасения относительно проблем с организацией дорожного движения в случае размещения объекта общепита между Домом быта и кинотеатром «Центральный».

«Что касается реализации проекта на Правобережье, то здесь нет никаких препятствий, — сказал глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, — пункт общепита там необходим, нет особых сложностей с инфраструктурой, но к вопросу строительства «Макдональдса» в районе кинотеатра «Центральный» нужно подходить очень взвешенно. Необходимо будет учесть все вопросы архитектурного и градостроительного проектирования, учесть размещение инженерный сетей, вопросы транспорта и безопасности дорожного движения. Кинотеатр «Центральный» — одна из визитных карточек нашего города, сквер за кинотеатром долгое время был любимым местом отдыха калужан, так что следует обдумать вопрос: «А нужен ли там вообще «Макдональдс»? Безусловно, необходимо учитывать и экономические аспекты, крупный инвестиционный проект, влекущий повышение налогооблагаемой базы, будет полезен для города. В связи с этим проект следует рассмотреть на заседаниях градостроительного совета и архитектурного совета при губернаторе области и обязательно учесть мнение калужан».

В заседании инвестиционного совета также приняли участие городской голова Калуги Константин Горобцов, руководители структурных подразделений городской управы, инвесторы.