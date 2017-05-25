Таллин, 25 мая, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Министр государственного управления Эстонии Михаил Корб, ранее утверждавший, что не поддерживает членство своей страны в НАТО, но позже взявший свои слова обратно, вручил премьеру Юри Ратасу заявление об отставке, а глава правительства его принял, сообщает газета Postimees.

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«Я извиняюсь за высказывание… я понимаю серьезность своей ошибки», — сказал Корб 24 мая вечером журналистам в здании правительства — в доме Стенбока. Он заявил, что принял решение уйти в отставку в первую очередь потому, что хотел сохранить коалицию. По словам Корба, членство Эстонии в НАТО и ЕС — единственный правильный выбор.

Премьер Ратас в свою очередь заявил, что новым министром государственного управления будет другой член представляемой им Центристской партии, но глава правительства не сказал, кто именно займет этот пост.