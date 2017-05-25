Ярославль, 25 мая, 2017, 11:09 — ИА Регнум. В Ярославском государственном педагогическом университете создается национальный исследовательский центр «Мир русской провинции». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЯГПУ.

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Задача центра — продвижением нового знания о провинции в национальную среду России. Он должен выступить площадкой для дискуссий российских ученых о роли провинции, помочь сформировать у жителей русской провинции, а особенно у молодежи, ощущение уверенности своих силах, помочь преодолеть «комплекс провинциальности». В числе партнеров Центра более двух десятков научных и образовательных организаций за пределами Ярославской области: Институт философии РАН, Государственный институт искусствознания (Москва), Московский государственный институт культуры, Русская христианская гуманитарная академия (С.-Петербург) и многие другие.

В Центре развернутся четыре вида деятельности: работа над научными проектами, образовательная, просветительская, издательская работа. Деятельность Центра будет курировать научно-общественный совет, в который дали согласие войти руководители российских и ярославских научно-образовательных учреждений и учреждений культуры.

«Ближайшим нашим мероприятием станет традиционная конференция «Творческая личность-2017», подготовленная в новом формате: впервые начнет работать секция, посвященная русской провинции. К концу года мы также подготовим новый альманах «Мир русской провинции», где будут публиковаться статьи провинциальных и столичных ученых», — сказала корреспонденту ИА REGNUM профессор ЯГПУ Татьяна Злотникова.