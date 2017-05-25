Челябинск, 25 мая, 2017, 10:51 — ИА Регнум. В Челябинске прокуратура начала проверку по факту проведения в городе фестивалей красок. Очередной намечен на 27 и 28 мая. С просьбой провести проверку выступил миссионерский отдел Челябинской епархии.

Marishon Стена

Между тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM некоторые местные общественники и родители, побывавшие на массовом развлекательном мероприятии 21 мая, ставка на религиозное противопоставление содержания празднества не оправдана. По их мнению, проверка прокуратуры в этом ключе, скорее всего, ничего не выявит.

«Проблемный аспект фестиваля красок в другом — в банальном нарушении закона, например, нахождение в пьяном виде и курение несовершеннолетних в общественном месте, а также содержание текстов песен и выражений выступающих со сцены артистов, их действия», — комментирует один из родителей, побывавших на фестивале красок, проходившем в Челябинске 21 мая возле торгового комплекса «КС».

"То, как собирается проводить проверку прокуратура, судя по информации из СМИ, — это будет неэффективно, она ни к чему не приведет. Это не помешает организаторам, даже наоборот, поможет пропиарить фестиваль. Потому что, судя по информации, размещенной в СМИ, упор делается на религиозную составляющую, которой там почти нет, по крайней мере обнаружить ее там практически невозможно. При этом почему-то никто ни слова не говорит о нарушении уголовного законодательства, о недопустимом репертуаре, который для такого мероприятия не может быть согласован при участии несовершеннолетних. Получается, что выстрел прокуратуры — мимо, получился громкий «пшик». Это сыграет на руку устроителям, для них это будет пиар. Люди, инициировавшие проверку, должны были понимать все аспекты проблемы», — сообщил другой родитель, который также присутствовал на «Фестивале красок» 21 мая.

Прокуратура Челябинска организовала проверку очередного фестиваля красок, намечающегося 27 и 28 мая в одном из районов города, по заявлению миссионерского отдела Челябинской епархии. Позиция представителей РПЦ в Челябинске заключается в представлениях о продвижении на массовых акциях фестиваля красок чуждых ценностей, базирующихся на религиозных демонических практиках.

«Лукавство, сопровождающее «Фестиваль красок», игнорирование мнения крупнейшей и авторитетнейшей религиозной конфессии, какой является Русская православная церковь, с головой выдают характер мероприятия, лживость его организаторов, стремящихся во что бы то ни стало навязать нашему народу, особенно молодому поколению, чуждые ценности, чужую, враждебную ему духовность и нажиться на этом», — говорится в сообщении Челябинской епархии.

Напомним, в Челябинске в 2015 году состоялся «фестиваль красок Холи», который прошел в формате праздника-концерта с разбрасыванием цветных красок и выступлением артистов, подогревающих толпу участников. После этого представители РПЦ стали активно предупреждать о религиозной подоплеке празднества, связанного с чествованием индийской демоницы Холики. Впоследствии организаторы фестивалей убрали из названий мероприятий слово «Холи», название мероприятий было изменено на «фестиваль красок».

21 мая 2017 года в Челябинске состоялся очередной фестиваль красок на площадке возле торгового комплекса «КС». На мероприятии присутствовали порядка 500 человек, большинство из них — несовершеннолетние без сопровождения взрослых. Во время проведения фестиваля встречались пьяные и курящие подростки, возникали потасовки. По заявлениям родителей, побывавших на акции, со сцены артистами транслировались песни с «растлевающим содержанием». Необходимо, считают родители, провести проверку содержательной части всего фестиваля, анализ заявлений артистов, текстов песен, транслируемых подросткам.

В полиции пока не пояснили, были ли в тот день задержаны подростки — участники фестиваля. Известно, что порядок на площадке фестиваля обеспечивало одно из частных охранных предприятий. Редакция ИА REGNUM направила в полицию официальный запрос.