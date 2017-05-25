Москва, 25 мая, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Заверения президента США Дональда Трампа руководству Италии в поддержке Европы по вопросу привлечения РФ к ответу за действия в Крыму и на востоке Украины напоминают вежливую улыбку американского джентльмена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Заверения Дональда Трампа о поддержке США Европы в том, что «Россию нужно призвать к ответу за действия в Крыму и на востоке Украины», напоминают мне дежурную улыбку американского джентльмена, которая его ни к чему не обязывает», — сказал сенатор.

Президент США просто произнес принятые в таких случаях в европейских кабинетах «протокольные» слова, отметил парламентарий.

«Никаких действий за ними не последует. Приняв решение прекратить Украине бесплатную военную помощь, США дали ясно понять, что у них сегодня другие приоритеты. Да и Европа, замечу, в этом смысле далеко не едина», — заключил Клинцевич.

Президент США Дональд Трамп заверил руководство Италии, что США поддерживают Европу в том, что «Россию нужно призвать к ответу за действия в Крыму и на востоке Украины» и заставить выполнять минские соглашения. Об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров лидера США с президентом и премьер-министром Италии.

Президент США Дональд Трамп, заявивший о необходимости «привлечь РФ к ответу за Крым», таким образом встраивается в логику Брюсселя, однако подобная идея очень непродуктивна, считает член Совфеда Алексей Пушков.