Москва, 25 мая, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Исследование показало, что автомобили Toyota имеют наибольшую популярность, больше всего — на востоке страны. Интересным моментом является то, что большинство российских граждан, которые готовы потратить на покупку автомобиля более 2 млн рублей, также выбирают автомобили Toyota.

nox-AM-ruit Эмблема Тoyota

Но тут необходимо отметить, что предпочтения жителей Москвы и Северо-Запада страны несколько отличаются, там более популярны модели от Mercedes-Benz. Второе место по популярности в России делят марки LADA и Hyundai, в зависимости от региона.

Если обратить внимание на самый популярный кузов автомобиля, то в этом вопросе сегодняшние предпочтения наших граждан не сильно отличаются от мировых, больше всего им нравятся кроссоверы. На втором месте — седан, на третьем — универсал.

Исследование показывает, что в основном российские граждане готовы покупать автомобиль, стоимость которого находится в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей. На востоке страны более популярны автомобили стоимостью до 500 тыс. рублей.

Что касается предпочтений в выборе между новым и подержанным автомобилем, то в данном вопросе результаты исследования вполне ожидаемы: жители Центральной России хотят приобретать новые автомобили, а в Сибири и на Дальнем Востоке чаше склоняются к вариантам подержанных машин.

Портал сообщает, что список составлялся при помощи инструмента research.mail.ru, в исследовании приняли участие жители Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Владивостока.