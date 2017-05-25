Чебоксары, 25 мая, 2017, 10:44 — ИА Регнум. После скандала с поставкой некачественного кислорода в больницы Чувашии республиканская прокуратура обнародовала итоги проверок исполнения закона при оказании скорой медицинской помощи в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, всего вскрыто 165 нарушений, возбуждено одно уголовное дело.

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Проверка показала, что с момента создания единой службы скорой медицинской помощи, сформированной на базе Республиканской станции скорой медицинской помощи (Минздрава Чувашии), значительно улучшилась материально-техническая база. Но вопросы остались. К примеру, в отделениях скорой медицинской помощи Шемуршинского и Яльчикского районов отсутствовали диспетчерские пункты по приёму вызовов.

Сохраняются и кадровые проблемы. К примеру, в Козловском, Моргаушском, Урмарском и Ядринском районах бригады «скорой» укомплектованы неравномерны. А в Канашском, Козловском районах и Новочебоксарске вскрыты случаи необоснованного отказа в оказании скорой медицинской помощи. В отдельных больницах специфически решают жилищные проблемы своих сотрудников.

«К административной ответственности привлечены руководители двух организаций, самовольно использовавших помещения Козловской центральной районной больницы им. И.Е. Виноградова для проживания своих сотрудников», — говорят в прокуратуре Чувашии.

В ведомстве также констатируют, что «повсеместно допускались нарушения» при комплектовании выездной бригады «скорой» лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. А в Чебоксарах, Новочебоксарске, Козловском и Марпосадском районах пресечены факты неэффективного использования бюджетных средств на закупку лекарственных препаратов. По материалам прокурорской проверки расследуется уголовное дело по факту «масштабных злоупотреблений при закупке изделий медицинского назначения, необходимых для оказания высокотехнологической помощи в ряде ведущих медицинских учреждений региона».

Всего органами в ходе проверки выявлено 165 нарушений закона, внесено 25 представлений, в том числе в адрес министра здравоохранения Чувашской Республики. Возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, по материалам прокурорских возбуждено одно уголовное дело.

Отметим, что ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту поставки в Республиканскую детскую клиническую больницу опасного для жизни кислорода: в его составе обнаружили окись углерода. Это вскрылось во время операции в больнице: врачи среагировали оперативно, и подача кислорода в систему была прекращена.

Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев, использование «фальсифицированного медицинского газообразного кислорода в ночь с 15 на 16 февраля 2017 года вызвало сбои в работе медицинского оборудования». По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Устанавливаются лица, причастные к продукции в детское медицинское учреждение.

Следствие полагает, что некачественный кислород был поставлен в 30 учреждений. Напомним, вопрос поставки некачественного кислорода был поднят на недавней сессии Госсовета Чувашии.