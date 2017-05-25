Ярославль, 25 мая, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Владимир Путин вручил первой женщине-космонавту Валентине Терешковой орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщает официальный сайт президента.

Kremlin.ru Владимир Путин и Валентина Терешкова

Церемония вручения государственных наград состоялась в Екатерининском зале Кремля. Орденов и почетных званий были удостоены около тридцати выдающихся россиян, работающих в сфере науки, промышленности, здравоохранения и спорта.

«Люди вашего склада остро чувствуют ход времени и нередко опережают его, увлекая за собой других. Именно так получает путевку в жизнь все новое, передовое, обретается слава первопроходцев. Среди них — первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. Ваш сложнейший, героический полет навсегда останется ярким, незабываемым событием нашей истории», — сказал Владимир Путин.

«Я представляю северную часть нашей страны — Ярославскую область. Знаю, насколько нам повезло, потому что крупные проекты без Вашей помощи мы не могли бы построить Мы живем в верховьях Волги. Знаю, что Вы большое внимание уделяете сохранению нашей великой русской реки. Мы хотели бы принять в этом также самое активное участие. Сохранение старинного русского города Мышкина, берегоукрепительные работы в Рыбинске — все это часть вклада в развитие и сохранение нашей великой русской реки», — сказала Валентина Терешкова.