Благовещенск, 25 мая, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Власти Амурской области просят у федерального центра кредит, чтобы расплатиться по ранее полученным займам. В противном случае регион будет вынужден взять коммерческие кредиты, а это дополнительные 700 млн рублей на обслуживание госдолга. Такое заявление сделал губернатор Александр Козлов на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Квентин Метсис. Ростовщики. 1510

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Амурская область в 2018 году должна будет погасить долг по полученным ранее бюджетным кредитам на сумму 6,9 млрд рублей, в 2019 году — ещё 6,8 млрд рублей. Однако, как выяснилось, денег у региона на это нет, как следствие, к бюджетным кредитам нужно брать ещё и коммерческие.

«Это дополнительно 700 млн рублей нагрузки на обслуживание госдолга», — заявил Александр Козлов и попросил Вячеслава Володина посодействовать в выделении дальневосточному субъекту адресного бюджетного кредита.

При этом дыры в региональных бюджетах губернатор списал на реализацию федеральных законов, которые предполагают налоговые льготы для развития и модернизации предприятий.

«К сожалению, потери регионов от введения этих льгот не возмещаются из федерального бюджета, — обозначил Александр Козлов. — У Госдумы есть возможность принять уточнения в федеральный бюджет и помочь регионам».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля 2017 года, госдолг субъектов Дальнего Востока превышает 151 млрд рублей, из которых 44,5 млрд рублей приходится на Республику Якутию. Размер госдолга Хабаровского края составляет 38 млрд рублей, Амурской области — 30,5 млрд рублей, Магаданской области — 12 млрд рублей, Чукотки — 11,3 млрд рублей, Приморского края — 6,2 млрд рублей, ЕАО — 4,9 млрд рублей, Камчатки — 3,3 млрд рублей.