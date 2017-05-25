Калининград, 25 мая, 2017, 10:30 — ИА Регнум. На российско-польской границе в Калининградской области изъята крупная партия продукции военного назначения. Как сообщили сегодня, 25 мая, корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской областной таможне, речь идёт о составных частях к пулемётам.

Изъятые пулемёты у калининградца

Это 20 двурядных магазинов на 32 патрона к пистолету-пулемету Vigneron M2, состоявшего на вооружении Вооруженных сил Бельгии, 18 однорядных дисковых магазинов на 47 патронов к пулемету Дегтярёва и 20 трехрядных дисковых магазинов на 63 патрона к танковому пулемету Дегтярёва. Всего 58 единиц.

Продукция изъята у гражданина России, который въезжал в Калининградскую область из Польши. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, а также иного вооружения»).

Дело расследуют сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Калининградской областной таможни. Владелец товара заявил следствию, что вёз продукцию «для личных нужд».

Возможно, речь идёт о военном коллекционировании, однако в таможне корреспонденту ИА REGNUM подчеркнули, что диски являются продукцией военного назначения, а значит могут применяться в боевых действиях.