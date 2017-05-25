Оренбург, 25 мая, 2017, 10:22 — ИА Регнум. В Александровском района Оренбургской области днем 24 мая в пути загорелся школьный автобус. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону, водитель во время движения почувствовал запах дыма, остановил автобус и принял меры к эвакуации пассажиров.

Mchs.gov.ru МЧС России

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбурсгкой области, на место возгорания привлекался пожарный расчет ОП ПСЧ-8, три человека и одна спецмашина. По факту возгорания проводится проверка.

По словам очевидцев, автобус выгорел практически полностью, сообщают местные СМИ. По данным правоохранительных органов пострадавших от возгорания нет.

Глава Александровского района Александр Писарев, комментируя инцидент со школьным автобусом, сказал:"Автобус вез школьников с Последнего звонка. В салоне было семь ребят. Транспортному средству 10 лет. В этом году он шел под списание. Такой закон, после 10 лет эксплуатации автобусы списывают», сообщает ГТРК «Оренбург».

Добавим, на апрель 2017 года на территории Оренбургской области зарегистрировано 469 школьных автобусов, которые соответствуют требованиям действующего законодательства, 448 из них осуществляют систематическую перевозку детей к образовательным учреждениям.

Сотрудники Управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области в 2016 году выявили почти полторы тысячи случаев работы неисправного пассажирского транспорта.