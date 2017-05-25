Москва, 25 мая, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Три уголовных дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны возбуждены Главным следственным управлением СКР в отношении украинских военнослужащих, выполнявших артобстрелы мирного населения Донбасса. Об этом 25 мая заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

ИА Красная Весна Воронка. Град. Донецк. ДНР. 2017.

Речь идет о прицельных артиллерийских обстрелах, которые были совершены 18, 20 и 21 мая 2017 года по объектам в селах Коминтерново и Спартак Донецкой Народной Республики и Петровском районе Донецка. По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины использовали для обстрела тяжелое вооружение с высокими поражающими свойствами.

Обстрелы велись по мирным объектам. В результате ранения получили четыре мирных жителя.

Как отмечает представитель СК, военнослужащие Украины действовали исходя из политической и идеологической ненависти к населению Донбасса, обусловленной отказом признать легитимной действующую киевскую власть.