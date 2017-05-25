Москва, 25 мая, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Российские поставщики подсолнечного масла столкнулись с проблемами при продлении соглашений на экспорт в Турцию, пишет 25 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупной компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Как отметил глава Масложирового союза Михаил Мальцев, на деле изменений пока нет, но есть информация об ограничениях.

«Идут разговоры, что теперь на российский продукт должно приходиться не более 15−30% от всего объема выдачи таких лицензий», — сказал он.

Уточняется, что в Минсельхозе РФ не получали официальную информацию из Анкары.

Стоит отметить, что сообщения об ограничениях на масло последовали за информацией об ограничениях на выдачу лицензий для беспошлинного ввоза в Турции российской пшеницы.

По сведениям президента Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции Сергея Балана, на ввоз пшеницы действует ограничение в 25% от всех лицензий на беспошлинный ввоз.

Напомним, ограничения на российскую сельскохозяйственную продукцию Турцией вводятся не впервые. В прошлом году Анкара ввела ограничения на выдачу лицензий импортерам растительного масла, пшеницы и кукурузы.

Позже, после встречи в Сочи президентов России и Турции, ограничения были сняты. Но 24 мая снова появились сообщения об ограничении получения лицензий российскими импортерами на беспошлинный ввоз пшеницы в Турцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Турция вновь ввела ограничения на импорт зерна из России.