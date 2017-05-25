Великий Новгород, 25 мая, 2017, 10:02 — ИА Регнум. По данным МЧС, при лобовом столкновении минивэна с фурой под Великим Новгородом сегодня, 25 мая, погибли шесть человек — водитель и пассажиры легкового автомобиля Renault Trafic. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области, водитель грузового автомобиля Renault Magnum не пострадал.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло в 05:50 на 483 км федеральной автодороги Россия (М-10, Москва — Санкт-Петербург) в Новгородском районе близ населённого пункта Первомайское.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, в настоящее время сотрудники ГИБДД, следственно-оперативной группы регионального УМВД, в том числе руководитель специализированного отдела по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по Новгородской области, и бригада МЧС работают на месте ДТП.

По данным ГИБДД, все погибшие — мужчины. Погиб водитель автомобиля Renault Trafic 1982 года рождения, а также пять пассажиров: мужчины 1967, 1984, 1998 и 1994 годов рождения,

По данным СМИ, погибшие являлись гражданами Украины.