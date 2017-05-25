Москва, 25 мая, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Цены на нефть не смогли закрепиться выше уровня 54,50 и 24 мая к вечеру опустились ниже 54 долларов за баррель к 53,90. Не помогли даже данные по коммерческим запасам из США, которые оказались ниже ожиданий, запасы упали на 4.5 млн баррелей, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

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«Возможно, рынок снова обратил внимание на рост добычи нефти, увеличившейся за неделю на 15 тыс. баррелей до 9 млн 320 тыс. баррелей в сутки. Складывается ощущение, что игроки полностью дисконтировали весь возможный позитив от пролонгации соглашения по сокращению добычи нефти», — отметил эксперт.

«Между тем 24 мая заседала техническая группа ОПЕК. После длительного обсуждения к подписанию руководителям ОПЕК и стран вне ОПЕК будет предложен документ с прежними параметрами добычи, а сроки продления договоренностей определены в 6, 9 и 12 месяцев (базовый вариант 9 месяцев). Однако рынок внимания на эти заявления практически не обратил», — пояснил Богданов.

По его мнению, «если 25 мая от ОПЕК не будет неожиданных заявлений о дополнительном сокращении добычи, то можно предположить, что по факту подписания соглашения цены могут уйти вниз на 1−2% в течение торговой сессии».

«В целом нефтяной рынок сейчас выглядит вяло. Вполне можно ожидать коррекции, снижения цен до 50 долларов за баррель в ближайшие пару недель», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая цены на нефть возобновили рост после первого за шесть сессий снижения накануне. Стоимость нефти марки Brent увеличилась на $0,44 (0,82%) — до $54,4 за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на $0,4 (0,78%) — до $51,76.

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