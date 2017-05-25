Лондон, 25 мая, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Указание на источники журналистов, впрочем, выглядит очень расплывчатым и ни к чему никого не обязывающим. Авторы в качестве подтверждения своих догадок, кто виноват в обнародовании имени террориста, публикуют твит британского профессора Лоуренса Фридмена, известного своим участием в расследовании по поводу причастности Альбиона к иракской войне: «Похоже, США передали информацию о вчерашнем вечере своим журналистам. Это может привести к тому, что британские разведчики перестанут делиться с ними данными».

Ватолина Нина Николаевна. Денисов Николай Викторович. Не болтай! 1941

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Судя по всему, термин «похоже» становится у британских журналистов, как и у пресловутых британских ученых, основным доказательным аргументом, перебить который не удастся ничем.